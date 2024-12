La reconocida influencer Andrea San Martín, quien ha sido foco de atención en las últimas semanas debido a sus conflictos mediáticos con su expareja Deyvis Orosco, sorprendió recientemente a sus seguidores al revelar una delicada situación familiar que la ha obligado a dejar de lado las controversias relacionadas con la farándula peruana.

Andrea San Martín manda mensaje de agradecimiento a madre de Sebastián Lizarzaburu

En una serie de historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, Andrea San Martín compartió detalles sobre la enfermedad de su hija Maia, quien estuvo varios días delicada de salud y debió ser llevada de emergencia a una clínica. La situación no solo generó preocupación entre sus seguidores, sino que también sacó a relucir la importancia del apoyo familiar en momentos difíciles.

Andrea San Martín explicó que, debido a la ausencia de su madre, quien no se encuentra en el país, tuvo que recurrir a Sandra, la mamá de su expareja Sebastián Lizarzaburu, para que le brindara ayuda en el cuidado de Maia. La influencer señaló que no cuenta con empleadas del hogar o nanas que puedan asistirla constantemente, lo que complicó aún más la situación.

"Yo no tengo ayuda en casa todo el tiempo. Tengo mis tiempos muy limitados. No es que tenga un personal en la casa perenne. Maia en este momento necesita mucha atención, o sea, no se imaginan cada cinco minutos ella está pidiendo ayuda, o sea, es imposible", expresó en sus historias.

Andrea San Martín destacó el apoyo que recibió de Sandra en este momento crítico, calificándolo como fundamental para sobrellevar la situación. "Gracias a Dios Sandra me está ayudando en todo porque mi mamá no está acá en Perú. Y Sandra en este caso me está ayudando. Igual yo tengo que estar yendo a verla", comentó.