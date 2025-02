La actriz Magdyel Ugaz, conocida por su papel de ‘Teresita González’ en la exitosa serie ‘Al fondo hay sitio’, estaría evaluando la posibilidad de abandonar la producción. Según informaciones de fuentes cercanas, se ha filtrado una fecha aproximada para su salida del elenco, lo que ha despertado el interés de sus seguidores.

En la temporada 11 de ‘Al fondo hay sitio’, se vio la boda de ‘Teresita’ y ‘Gaspar’ en una íntima ceremonia en su vivienda, además de que su personaje es uno de los más importantes de la familia ‘González’. Sin embargo, al parecer podrían darle un fin al personaje, según información de un diario local.

¿Se va de ‘AFHS’?

La actriz Magdyel Ugaz podría estar a punto de despedirse de la exitosa producción de América Televisión, ‘Al fondo hay sitio’. De acuerdo con un medio local, fuentes cercanas a la intérprete han revelado que ya habría tomado la decisión de abandonar la serie en los próximos meses.

De acuerdo con lo que reveló el diario Trome, fuentes cercanas a Magdyel Ugaz han informado que solo grabará capítulos hasta abril de este año.

“Magdyel Ugaz le seguiría los pasos a su amiga Mónica Sánchez, pues allegados a la popular ‘Teresita’ informaron que solo continuaría en ‘Al fondo hay sitio’ hasta abril y luego se despediría definitivamente de la serie porque se siente agotada”, escribió el citado diario.

Cabe señalar que el elenco continúa su labor en una temporada que se anticipa llena de sorpresas. Erick Elera, quien interpreta a ‘Joel González’, reveló que este lunes 3 de febrero partirá hacia China junto a sus compañeros Jorge Guerra y Karime Scander. La grabación de escenas de la nueva temporada se llevará a cabo en diversas ciudades, incluyendo Shanghái, Beijing, Fuzhou y Dongguan.

¿Magdyel Ugaz quiere ser madre?

Por otro lado, en entrevista con un conocido podcast, Magdyel Ugaz se sinceró sobre la razón por la que decidió no convertirse en madre hasta el momento.

“En cuanto a la maternidad, no he verbalizado tan claramente que quiera ser mamá, no porque no lo quiera, sino porque siento que en mi vida he vivido corriendo tanto, que siento que nunca me di el espacio para preguntármelo. Es el momento justo para decidir si quiero ser madre o no”, detalló la actriz.