El joven intérprete de cumbia Bill Orosco continúa su ascenso en la música tropical, llevando su talento a diferentes países de la región. Después de haber aumentado su popularidad en Perú, el cumbiambero ha recorrido Bolivia y Ecuador, y recientemente hizo su debut en Chile, donde fue recibido con entusiasmo por el público.



Bill Orosco no solo ha conquistado el corazón de su público, sino que también ha sido reconocido como ‘La voz revelación de la cumbia’ al finalizar el año 2024, superando a otras figuras emergentes de la música nacional. Con una nueva primicia musical en camino, el artista promete seguir dando de qué hablar en la escena cumbiambera.

Bill Orosco agradece al público por su apoyo



Tras su performance, Bill Orosco expresó su satisfacción por el respaldo. “Estoy muy agradecido con tanto cariño y apoyo a mi joven carrera musical. Gracias a Dios seguimos avanzando”, expresó Bill Orosco, quien tras un difícil episodio de extorsión, volvió a brillar en un concierto en Santiago de Chile. La conexión con el público fue palpable, y la colonia peruana en Chile no dudó en mostrar su solidaridad y aprecio.



Conocido como el ‘Heredero de la cumbia costeña’, Orosco deleitó a los asistentes con sus éxitos como ‘Triste es tu final’, ‘Señor juez’ y ‘Mix cicatrices’. La energía del público fue contagiosa, y el artista no pudo ocultar su felicidad al ver cómo la gente disfrutaba de su música junto a su grupo ‘Los reyes de la Calidad’.



El video fue compartido en TikTok y los usuarios no dejaron de elogiarlo. “Bill Orosco, la revelación del año”, “Que bueno que no pasó a mayores, muchos éxitos, que no apaguen tu brillo”, “Bill Orosco, día a día más brillas” y “Muchos éxitos, Bill Orosco , el triunfador de la Cumbia 2025, con más cariño”; fueron algunas de las reacciones.

Autorización de compositores



Por otro lado, el joven cantante ha confirmado que cuenta con la autorización formal de los compositores de los temas de Grupo Néctar para incluirlos en su repertorio. “Compositores como el maestro Luis Paredes, autor de ‘Triste es tu final’, me han autorizado para cantar todos los temas y no hay ningún problema”, aseguró Orosco, lo que garantiza un espectáculo lleno de clásicos de la cumbia.



Bill Orosoc ofrecerá concierto en El Huaralino

Bill Orosco se prepara para su lanzamiento oficial el próximo sábado 08 de marzo en El Huaralino de Los Olivos. Este evento contará con la participación de la orquesta ‘Caribeños de Guadalupe’, La San Alberto Band de Argentina, y otros invitados especiales. La expectativa es alta, y sus seguidores esperan ansiosos este gran momento en su carrera.