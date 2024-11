Bill Orosco es un cantante peruano, primo de Deyvis Orosco, conocido por su incursión en la cumbia peruana. En los últimos meses, se ha visto envuelto en una polémica con su primo Deyvis, que involucra el legado musical de su difunto tío, Johnny Orosco, quien fue una figura importante del Grupo Néctar.



El conflicto surgió cuando Deyvis Orosco envió a Bill una carta notarial, prohibiéndole interpretar las canciones de Johnny Orosco, alegando derechos sobre el legado musical de su padre. Bill Orosco expresó su sorpresa e indignación ante esta acción, señalando que, como miembro directo de la familia, también tenía derecho a rendir homenaje a su tío y compartir su música.

En esta entrevista para La República, Bill se mostró triste por la actitud de Deyvis, quien en el pasado había mostrado su apoyo y le había dado consejos sobre su carrera. Además, el jovencito contó que tuvo que ceder ante las presiones de su primo. Sin embargo, no le tiene ningún tipo de rencor.



—¿Qué mal has hecho para que Deyvis pase de desearte lo mejor en tu carrera a convertirse en tu principal opositor?

—Juro que también me hago la misma pregunta, no sabría qué decir, tampoco lo sé. Solamente, él lo sabe. Siempre lo quise mantener en privado porque esto no es de ahora, fue de hace cuatro meses.



—¿No hiciste pública la carta notarial por protegerlo?

—No por protegerlo ni tampoco por protegerme a mí, sino porque tenemos una familia al costado. Y poner en boca de todos tu carrera por un escándalo o por algo mediático, no quería. Siempre quise destacar por lo que hago y por mi carrera, así sea pequeña.

—¿Crees que el ser comparado con Johnny Orosco o que digan que cantas mejor que Deyvis ha hecho que se moleste?

—No lo sé. Cuando he visto en las redes sociales esas comparaciones, pienso que nosotros tenemos que respetar esa opinión.

—¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de la carta notarial?

—Ni siquiera me llegó a mí, lo recibió mi tío. Cuando llegué de viaje, me dijo ‘te llegó esto’. Sentí asombro y me pregunté por qué. Hasta ahora me lo pregunto.

—¿Sentiste desilusión?

—No es desilusión. La gente también me ha preguntado si estoy decepcionado o si guardo algún tipo de rencor. Tampoco. Él (Deyvis Orosco) siempre va a seguir siendo mi familia, siempre va a tener el mismo respeto y el mismo cariño de mi parte, porque he sido criado así.



—En diversas entrevistas te has expresado bien de él y has dicho que el único heredero es Deyvis.

—Y siempre lo voy a seguir diciendo. El único heredero del grupo es él.



—Pero tú no puedes evitar que la gente te compare con Johnny Orosco.

—Exactamente, cada persona tiene una opinión distinta y lo único que tenemos que hacer es respetar esa opinión.

—¿Le llegaste a responder la carta notarial?

—Sí, aceptando la solicitud: de que ya no voy a cantar las canciones de la autoría de mi tío.



—¿Qué canciones son las que ya no puedes cantar?

—‘Mujer infiel’, ‘Cicatrices’ y ‘Crees tú’, que son canciones que están registradas a nombre de mi tío. Pero el 80% o 90% de canciones son de otros compositores.

—¿Tienes acuerdo con los compositores para cantar las canciones de Néctar que no son de Johnny?

—Claro, yo estoy en régimen con APDAYC, estoy inscrito como intérprete. He conversado con algunos compositores y tampoco tienen ningún problema de que yo las cante.

—¿Ninguno te he dicho que Deyvis no quiere que te cedan los derechos?

—No lo sé, por ahora no tengo ningún problema. Como siempre he dicho, la música no tiene fronteras y no se debe de prohibir, sino que se tiene que compartir.



—Además, es un homenaje a tus tíos.

—Claro, vaya a donde vaya, son mis tíos, Enrique y Johnny Orosco. El primer álbum que hice profesionalmente lo hice en homenaje a ellos, con mucho respeto y con mucho cariño. No solamente a ellos, sino para todos los muchachos del Grupo Néctar.



—¿Te llama la atención que diversas agrupaciones como Corazón Serrano, que hace poco sacó una canción de Néctar, tengan esa libertad de grabar, y tú no?

—Claro, tienen la libertad de interpretar esas canciones, y me pregunto por qué. Cada quien es responsable de sus actos.



—¿Con qué de bueno te quedas de todo lo que has compartido con Deyvis?

—Con todo, porque siempre hemos sido una familia unida, siempre va a seguir siendo mi primo.