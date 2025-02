Con un inicio de 2025 prometedor, la banda Son del Duke ha programado una agenda repleta de presentaciones en Lima y diversas ciudades del Perú. Además, se preparan para realizar su primer viaje a varios países de Sudamérica y Europa, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria musical.

La orquesta chiclayana Son del Duke ha visto un notable aumento en su popularidad, impulsada por el talento de Cielo Fernández, quien ha conquistado al público con su carisma y su interpretación de cumbia. No obstante, se ha informado que la joven podría unirse a Corazón Serrano, y se espera que sea presentada oficialmente este 8 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la agrupación.

Son del Duke sobre la salida de Cielo Fernández

La cantante Cielo Fernández anunció el 4 de febrero su salida de la agrupación Son del Duke, agradeciendo al líder de la orquesta, Alex Duque, y a sus compañeros por la oportunidad brindada. Se cree que la joven cantante será la nueva integrante de Corazón Serrano, tras su sorpresiva salida de Son del Duke.

En un reciente pronunciamiento ante los medios, Nataly Ramírez como vocalista de la orquesta Son del Duke, no dudó en comentar sobre la salida de Cielo Fernández. Fue así como le desearon lo mejor en sus nuevos proyectos musicales.

“Es decisión de cada persona, siempre le vamos a desear muchos éxitos en donde se encuentre. Personalmente le digo que le vaya muy bien en la vida, tiene 18 años y un gran futuro por delante, que tome buenas decisiones en su carrera musical”, detalló la vocera del grupo.

Son del Duke festejará el Día de San Valentín el próximo 14 de febrero en El Huaralino, ubicado en Los Olivos. Posteriormente, el 16 de febrero, la agrupación se presentará en Agua Dulce, en Chorrillos, y también en Chepita Royal, prometiendo una celebración llena de música y alegría para todos sus seguidores.

Próximas presentaciones de Son del Duke por Lima. Foto: Facebook

Mánager de Son del Duke sobre salida de Cielo Fernández

En una reciente transmisión en la plataforma de TikTok, el mánager de Son del Duke reveló que Cielo Fernández no se comunicó con él para anunciar su salida de la agrupación, a pesar del compromiso que tenían firmado.

“No tenemos ninguna información, ni ninguna cosa que nos hayan dicho que está mal, que le haya pasado esto, que haya alguna incomodidad. Simplemente para el día lunes no llegó a trabajar Cielo Fernández. Bueno, no llegó a trabajar y no se comunicó. No mandó un mensaje, ni por WhatsApp, nada. No, no hizo una llamada. Es realmente muy extraño”, explicó sobre la falta de comunicación de la joven cantante.