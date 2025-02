La noche del domingo 2 de febrero, la música peruana vivió un momento histórico en los premios Grammy 2025. Tony y Mimy Succar se alzaron con el galardón a Mejor Álbum Tropical Latino, consolidando su talento en la escena internacional. La ceremonia, realizada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, fue testigo de la emoción de madre e hijo, quienes minutos después de recibir el premio compartieron un conmovedor mensaje en redes sociales.

Desde el backstage de los Grammy 2025, Tony Succar dejó ver su asombro y gratitud en una publicación que rápidamente generó miles de reacciones. En sus palabras, agradeció a Dios, a su familia y a los seguidores que han acompañado su trayectoria. Su madre, Mimy Succar, no ocultó su emoción y dedicó el reconocimiento a todos los peruanos.

El emotivo mensaje de Tony y Mimy Succar para todo el Perú

Acompañando su publicación con imágenes desde el ‘Media Room’, donde los ganadores son entrevistados y fotografiados tras recibir sus premios, Tony Succar expresó su incredulidad ante el histórico logro. "No tengo palabras. ¡Gracias a todos los que hicieron esto posible, pero sobre todo a Dios! ¡Él es el único que puede lograr lo imposible!", escribió el artista de 38 años en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Tony Succar y Mimy Succar. Foto: Captura Instagram

En su mensaje, el productor musical peruano hizo énfasis en el esfuerzo que representa llegar a la cima y en la importancia de la perseverancia. "Gracias a cada uno de ustedes que nos ha apoyado en esta aventura. No tengo palabras, no sé qué decir, estamos en backstage en shock todavía… ¿Estamos soñando? No sé, pero si es real, PERÚ, esto es para ti", afirmó.

El galardón también tuvo una dedicatoria especial para su hija, Emma, a quien no pudo llevar a la premiación. "Mi bella Emmachan, mi hija linda de mi corazón, quiero abrazarte ahorita mismo. ¡Te amo!", escribió el artista, dejando ver su lado más familiar y sensible.

La victoria de Tony y Mimy Succar en los premios Grammy 2025 marca un hito para la música peruana, reafirmando el reconocimiento global de su propuesta artística y su incansable dedicación al género tropical.