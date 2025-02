En los últimos días han surgido rumores de que Pamela López se perfila como la primera invitada en el regreso de ‘El valor de la verdad’. Este popular programa, conducido por Beto Ortiz, tiene previsto su retorno a Panamericana Televisión durante los fines de semana, de acuerdo con recientes declaraciones y especulaciones en el medio.

¿Pamela López romperá su silencio?

Después de su abrupta salida de Willax, existen fuertes rumores de que Beto Ortiz volvería a la televisión con su recordado programa ‘El valor de la verdad’, a través de Panamericana Televisión. Este rumor ha surgido en los últimos días, pero lo más sorprendente es que su primera invitada podría ser Pamela López, ya que la trujillana tiene mucho qué revelar.

De acuerdo con los rumores, el regreso de Beto Ortiz sería en aproximadamente dos semanas, en el horario estelar de los sábados por Panamericana Televisión. Luego de la entrevista de Christian Cueva con Andrea Llosa, Pamela López se ha mantenido en silencio y no ha brindado declaraciones sobre su expareja, por lo que una posible participación en ‘El valor de la verdad’ podría revelar si realmente el futbolista dijo la verdad en su entrevista o no.

¿Por qué se cree que Beto Ortiz regresaría a Panamericana?

Uno de los que ha hablado sobre el posible regreso de Beto Ortiz a la televisión ha sido el conductor Kurt Villavicencio, quien señaló que había encontrado a un famoso productor de televisión en los pasillos de Panamericana.

“A las 3:40 de la tarde, que me voy del 5to piso al camerino, me crucé con Ricky Rodríguez en Panamericana TV. Lo saludé y me dijo que estaba haciendo cosas de su productora. No me imaginé, habrá que corroborar. ¿Será real esta información? Hay que preguntarle, de repente es otro tema. Se hablaba de que un conductor volvería a Panamericana después de años con un reality que dio que hablar. (...) Yo creo que los pasos de Beto Ortiz sí estarían en Panamericana”, señaló ‘Metiche’ en su programa.