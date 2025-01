Tras la polémica que atravesó Alicia Retto por la difusión de un video falso donde aparentemente soltaba una flatulencia, la presentadora Nelly Rossinelli no dudó en mostrar su apoyo a la periodista, señalando que si la siguen atacando ya no se puede considerar como una simple broma.

Recordemos que la controversia se desató tras la difusión de un video manipulado que mostraba a la periodista Alicia Retto en una situación comprometida, supuestamente emitiendo una flatulencia durante la presentación de un noticiero. Ante la ola de comentarios y especulaciones que surgieron, la periodista decidió aclarar la situación, desmintiendo la autenticidad del clip y defendiendo su profesionalismo frente a la desinformación.

El apoyo de Nelly Rossinelli a Alicia Retto

En una entrevista con el diario Expreso, Nelly Rossinelli mostró su total respaldo a la periodista Alicia Retto, después de la ola de bullying que había recibido tras la difusión de un video falso que mostraba una mala imagen de ella.

“Siempre le digo a mis hijos y les enseño esto, creo que todos lo debemos hacer: cuando una broma molesta al otro, deja de ser una broma. Entonces, si ya esa broma está incomodando y ya no da risa, debemos pararla. (Alicia) recibe constantes mensajes. Ella sube videos hablando de temas serios y siguen con la broma de lo que pasó, que encima es un video falso. Ya no es gracioso, ya es incómodo para ella”, señaló al inicio.

Ante ello, Nelly Rossinelli compartió su experiencia con el ciberbullying, revelando que ha sido víctima de comentarios y burlas en el entorno digital. Afirmó que este tipo de agresiones tiene un impacto emocional significativo.

“Yo también he recibido en algún momento este tipo de ataques por diferentes motivos. Te ponen comentarios feos que te hieren, y uno también es humano. Uno llega a casa y se siente mal por los comentarios. Todo mi apoyo para Alicia. Pido que ya se pare con esto porque ya no es divertido. Esto es bullying, no es una broma”, concluyó al respecto.

Alicia Retto se pronuncia tras video falso de la flatulencia. Foto: Latina

Alicia Retto se pronuncia tras video falso

El pasado martes 14 de enero, Alicia Retto anunció que está evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales contra quienes hayan compartido este contenido engañoso.

“Quiero que quede muy claro: es un video falso. Fue tomado de nuestras pantallas y adulterado. Le colocaron efectos sonoros y distorsionaron mis gestos para hacerme quedar como si hubiera ocurrido un momento incómodo al aire. Esto que empezó siendo un meme ha pasado ya a ser una difamación que busca dañar mi reputación con hechos falsos”, señaló en el programa ‘Latina noticias’.