El pasado 27 de enero, Andrea Llosa entrevistó a Christian Cueva, en la que el futbolista negó las acusaciones de violencia y las infidelidades que han marcado su vida personal. Durante la conversación, Cueva presentó su versión de los hechos, pero sus declaraciones no pasaron desapercibidas. La entrevista, que se emitió en el programa de Andrea Llosa, rápidamente se convirtió en tema de debate, y una de las críticas más fuertes provino de Magaly Medina.

La 'Urraca', conocida por su estilo directo, no tardó en expresar su desacuerdo con la entrevista de Llosa. En sus declaraciones, la conductora de 'Magaly TV, la firme' cuestionó la manera en que su colega trató a Cueva, considerando que no fue lo suficientemente crítica con él y que su actitud no reflejaba una postura firme, especialmente ante un personaje como 'Aladino', que ha estado en el centro de diversas polémicas.

La postura de Magaly Medina sobre la entrevista a Christian Cueva

En declaraciones para Infobae Perú, Magaly Medina consideró que la entrevista con Christian Cueva realizada por Andrea Llosa careció de la crítica necesaria. “Eso es mío. Yo lo hago. Y ella no sabe nada de Cueva (...) Además, es ignorante totalmente en todos los temas que nosotros tratamos diariamente. ¿Quién ha criticado más a Cueva que yo? Nadie. Él estaba pensando, dando vueltas en su cabeza si iba mi programa. Tarde o temprano iba a ir porque él lo que quería era poner condiciones, y una cosa que dijo mi productora a su gente es sin condiciones”, señaló Medina, refiriéndose al enfoque que Llosa tuvo con el futbolista.

Según la 'Urraca', Andrea no cuestionó adecuadamente las declaraciones de Cueva, a pesar de su historial controversial. "Cuando tú, frente a un entrevistado como este hombre que es golpeador, borracho, infiel, mujeriego, que todo el mundo lo sabe, porque han salido a la luz todas sus infidelidades, no vas a hacer el papel de ingenua y decir: ‘Ah, o sea que no le fuiste infiel a nadie’. ¿Cómo vas a creer eso?", manifestó Medina, criticando lo que ella vio como una falta de cuestionamiento.