Carnaval de Brasil 2025 se replicará en Lima: ¿cuándo y dónde se realizará el festival brasileño?

El Carnaval de Brasil es una de las festividades más importantes y vibrantes a nivel mundial, caracterizado por sus desfiles llenos de color, música y tradición. En 2025, los peruanos tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia sin salir del país gracias a la quinta edición del 'Galo no Perú', un evento inspirado en el icónico 'Galo da Madrugada'.

Desde su creación en 2019, este festival ha sido organizado por el Grupo Cultura, liderado por los brasileños Marcus Martínez y Afonso Agra, quienes han traído a Lima la esencia de este multitudinario carnaval. En esta edición, los asistentes podrán disfrutar de nueve horas ininterrumpidas de fiesta, con una programación musical de primer nivel y una oferta gastronómica auténticamente brasileña.

¿Cuándo es el carnaval brasileño 2025 en Lima?

El esperado 'Galo no Perú' se llevará a cabo el sábado 15 de marzo de 2025, a partir de las 5:00 p. m. Durante esta jornada festiva, los asistentes podrán disfrutar de lo mejor del carnaval brasileño, con presentaciones de samba, axé, frevo y otros ritmos latinos que harán vibrar la capital peruana.

Con una combinación perfecta de música, gastronomía y tradición, el 'Galo no Perú' promete ser una experiencia inolvidable para todos los asistentes, replicando el espíritu del Carnaval de Brasil en el corazón de Lima.

Line up de artistas confirmados. Foto: Instagram

¿Dónde se celebrará el carnaval brasileño en Lima?

El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Barranco, ubicado en la avenida República de Panamá 220, en el distrito de Barranco. Este espacio ha sido seleccionado por su capacidad y ambiente ideal para albergar una fiesta de tal magnitud, permitiendo que los asistentes disfruten de un carnaval auténtico con toda la energía de Brasil.

Las entradas para el 'Galo no Perú' ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus. Se recomienda a los interesados adquirir sus boletos con anticipación, ya que este evento ha ganado gran popularidad en ediciones anteriores y se espera un alto nivel de asistencia.

Artistas confirmados para el carnaval brasileño en Lima

La quinta edición del 'Galo no Perú' contará con la participación de reconocidos artistas y figuras destacadas de la música brasileña y latina. Entre los confirmados están la bailarina Brenda Carvalho, el exfutbolista y ahora animador Julinho, Leo do Cavaco con su show 'Samba do Galo', Los Santos, Retumbayá, Tatá y Kiko Levy.

Además de la música y el baile, el evento ofrecerá una variada selección de platos típicos brasileños como feijoada, brochetas de pollo, coxinhas (croquetas rellenas de pollo), tapioca con brigadeiro y açaí. También habrá bebidas tradicionales como caipirinhas, caipifrutas y caipiroscas, así como opciones locales como el chilcano.