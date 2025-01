Durante la última edición de ‘Latina noticias’, Alicia Retto rechazó la veracidad de un video que la presenta en una situación supuestamente comprometida. Además, reveló que está considerando emprender acciones legales contra todos los que hayan difundido este material falso.

Alicia Retto aprovechó los últimos instantes de su programa para abordar un video que se ha vuelto viral. Según su declaración, este material es un montaje engañoso creado con el objetivo de desacreditar su imagen.

Alicia Retto rompe su silencio

Todo comenzó cuando, en redes sociales, se compartió un video falso de una supuesta situación embarazosa en la que Alicia Retto, aparentemente, emitía una flatulencia mientras presentaba un noticiero. Ante toda la polémica que se generó, la periodista, este martes 14 de enero, se pronunció al respecto, rechazando la veracidad de este clip.

“Quiero que quede muy claro: es un video falso. Fue tomado de nuestras pantallas y adulterado. Le colocaron efectos sonoros y distorsionaron mis gestos para hacerme quedar como si hubiera ocurrido un momento incómodo al aire. Esto que empezó siendo un meme ha pasado ya a ser una difamación que busca dañar mi reputación con hechos falsos”, detalló al inicio sobre el tema.

Asimismo, Alicia Retto señaló que, tras las virales imágenes editadas, empezó a recibir muchas críticas en redes sociales: “Ahora soy víctima de bullying por algo que nunca pasó, que yo no hice. No tengo por qué estar soportando tanta crueldad. Así que basta ya. Esto ya me cansó y la verdad es que no tengo por qué seguir soportándolo”.

¿Tomará medidas legales?

Por otro lado, Alicia Retto aclaró que está evaluando tomar acciones legales contra quienes han compartido este material falso.

“Ya yo veré si tomaré algunas acciones pertinentes o lo que corresponda contra aquellas personas que, aún sabiendo que es un material falso, lo siguen compartiendo porque se convierten en cómplices de esta injuria y difamación que dañan mi reputación”, advirtió la periodista para finalizar este polémico tema.