La actriz cómica 'Pashi Pashi' fue la más reciente invitada al programa 'Todo se filtra' para hablar de su familia, de sus humildes comienzos en nuestro país tras dejar Venezuela y su salida de 'JB en ATV'. No obstante, sorprendió a los usuarios con una peculiar anécdota sobre un hombre que la acosó y que incluso le ofreció 50.000 dólares por tener un hijo juntos.

La intérprete cómica 'Pashi Pashi' se presentó en el programa 'Todo se filtra' para darle una emotiva entrevista a Kurt Villavicencio.

'Pashi Pashi' afirmpi está emocionada por contar con una gran cantidad de seguidores y que se siente muy contenta por haber conseguido a ganarse un lugar destacado y el respeto del público. Sin embargo, también recordó que uno de sus fanáticos le hizo una propuesta indecente mientras laboraba vendiendo dulces y alimentos venezolanos en la calle, antes de ingresar al mundo de la televisión.

"Fue una relación con él, en sentido de amistad, pero luego se volvió muy enfermizo, me estaba atosigando. Él era ingeniero de minas. Me dijo: "Para ya culminar todo esto, para que tengas algo bonito conmigo, te doy una propuesta, ¿qué te parece si tenemos un hijo? Te doy 50.000 dólares, porque teniendo un hijo contigo va a ser algo hermoso, precioso". Y yo le dije: ¿Cómo así? ¿Es parte de pago? ¿Tú me vas a comprar? Y le dije no, le puse un parche y llegó un límite de policía, me animé a hacer esa denuncia y la hice", señaló la conocida actriz cómica.

La intérprete señaló que se sintió acosada por este hombre que solía buscarla en su trabajo, a pesar de la insistencia de 'Pashi Pashi' sobre lo incómodo que le parecía este comportamiento.