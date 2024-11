La Uchulú, una de las personalidades más reconocidas en redes sociales en Perú, compartió con sus seguidores sus planes de continuar con su cambio físico. Hace unos meses, la influencer se sometió a una operación de reasignación de sexo en Tailandia y, aunque sigue en proceso de recuperación, ya piensa en nuevas cirugías para ajustar su figura y lograr su objetivo estético. En un enérgico anuncio en redes sociales, la creadora de contenido reveló que está emocionada con los cambios y confía en que estas intervenciones le permitirán verse como siempre ha soñado.

En el programa 'América hoy', confesó sentirse muy satisfecha con los resultados de su reciente operación, a pesar de las limitaciones físicas que aún experimenta. “Aún no puedo caminar muy bien, pero estoy muy contenta por todo lo logrado y cómo me siento y me veo”, comentó, refiriéndose al proceso que ha vivido tras su cirugía en el extranjero. La influencer no solo ha tenido el apoyo de su familia, especialmente de su madre, sino también de sus miles de seguidores que siguen atentos cada detalle de su cambio.

La 'Uchulú' revela que se someterá a nuevas cirugías

Durante 'América hoy', le consultaron a sobre la posibilidad de realizarse más cirugías, a lo que ella respondió con entusiasmo que ya tiene varios procedimientos en mente. La influencer detalló que planea afinar su figura con una reducción de cintura y un aumento de glúteos y caderas. “Me voy a operar de nuevo, me haré la cintura, para que esté más chiquita, me voy a aumentar las pompas y caderas, para estar más regia”, expresó entre risas, revelando su deseo de alcanzar la apariencia que siempre ha querido.

Este anuncio ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes celebran su valentía y determinación para cumplir con sus objetivos de imagen. La Uchulú, conocida por su carisma y sentido del humor, compartió que aún se encuentra en el proceso de adaptación a su nueva realidad física, sin embargo, está segura de que cada intervención es un paso más hacia su meta personal. Además, ha contado que siempre ha soñado con alcanzar una silueta más definida y femenina, y ahora que ha comenzado su transformación, se muestra decidida a lograrlo por completo.

La influencer destacó que es fundamental para ella seguir estrictamente las indicaciones de sus médicos para evitar complicaciones en su proceso de recuperación. “Tengo que seguir al pie de la letra con las indicaciones que me dieron los médicos para que todo funcione correctamente más adelante”, explicó.

La 'Uchulú' reaparece en televisión tras su operación de reasignación de sexo

Tras su cirugía de reasignación de sexo, La Uchulú reapareció en televisión en el programa 'América hoy', luciendo un vestido corto que resaltó su renovada figura y su estilo audaz. La influencer fue recibida con entusiasmo por los conductores del programa, especialmente por Ethel Pozo, quien no solo destacó el aspecto físico de la creadora de contenido, sino también su personalidad vibrante y su característico aroma, que se ha convertido en parte de su esencia.

‘La Uchulú’ sorprendió al aparecer en América Hoy.

“Que se luzca... Qué rico hueles (Es mi pusanga), es delicioso, miren cómo huele, necesitamos esa pusanga. Todos la están mirando”, comentó Ethel Pozo, aludiendo al perfume que la Uchulú suele usar y que en Perú se conoce como "pusanga". Esta mención provocó risas en el set y un ambiente de complicidad entre la influencer y los conductores, quienes aplaudieron la autenticidad de la influencer.

La aparición de la Uchulú en el programa 'América hoy' fue un momento importante tanto para la influencer como para sus seguidores, quienes esperaban ver su cambio en pantalla tras la cirugía. La Uchulú se mostró cómoda y feliz con su nueva apariencia, demostrando una vez más su confianza y la decisión que ha tomado para transformar su vida. La alegría que reflejó en el set de televisión dejó claro que esta experiencia ha sido un cambio positivo y significativo en su vida, y que su viaje hacia la autoaceptación y su imagen deseada recién comienza.