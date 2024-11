La Uchulú, una de las personalidades más reconocidas en redes sociales en Perú, conmovió a sus seguidores al protagonizar un emotivo regreso al programa 'El Reventonazo de la Chola'. La influencer, quien hace algunos meses viajó a Tailandia para realizarse una operación de reasignación de sexo, recordó entre lágrimas el proceso que ha atravesado, desde el momento en que decidió someterse a esta delicada cirugía hasta su etapa de recuperación.

El homenaje organizado por el programa y la presencia de su madre en pantalla tocaron profundamente a la Uchulú, quien no pudo contener las lágrimas al ver un video de su vida y recordar el proceso de transformación que ha vivido.

¿Por qué la Uchulú rompió en llanto tras su operación de reasignación de sexo?

La Uchulú se presentó en 'El Reventonazo de la Chola' como invitada especial, donde fue recibida con un homenaje emotivo por su regreso al programa y su proceso de transición. Durante la transmisión, un video recopilatorio de su vida y trayectoria conmovió profundamente a la influencer, quien no pudo evitar romper en llanto al recordar su camino y los desafíos que ha enfrentado. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la tiktoker agradeció a su madre, quien estuvo presente en pantalla, por el apoyo que le ha brindado, a pesar de no haber estado de acuerdo inicialmente con su decisión de someterse a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia.

"Mi mamá me dijo que no y a pesar de eso, no me ha dejado de apoyar, mostrándome su cariño. Gracias mamá porque no me has dejado" expresó, resaltando la importancia de la presencia materna en su vida. Además, la influencer hizo un llamado a todos los padres a apoyar y respetar a sus hijos en sus decisiones, especialmente en temas tan personales como la identidad de género.

¿La Uchulú se someterá a más cirugías?

Durante una entrevista en el programa 'América Hoy', la Uchulú reveló que planea realizarse más procedimientos estéticos para alcanzar la figura que siempre ha deseado. La influencer detalló que, tras su operación de reasignación de sexo, tiene en mente someterse a una reducción de cintura y un aumento de glúteos y caderas. Con un tono entusiasta, compartió su emoción por estos planes futuros, explicando que su objetivo es lograr una apariencia que refleje su estilo personal y le permita sentirse aún más cómoda consigo misma.

En la entrevista, Uchulú expresó su entusiasmo por estos próximos cambios, mencionando entre risas que quiere “verse más regia” y cumplir con los estándares de belleza que ella misma se ha propuesto. “Me voy a operar de nuevo, me haré la cintura para que esté más chiquita, me voy a aumentar las pompas y caderas”, explicó con una sonrisa, dejando en claro que su transformación aún continúa.