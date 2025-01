Este fin de semana, Giuliana Rengifo sorprendió al anunciar su soltería, lo que dejó impactados a sus seguidores. Sin embargo, esta mañana compartió un par de publicaciones, evidenciando lo que pensaría realmente de su expareja.

“Si no te da seguridad, mejor quédate solo”, señaló Giuliana Rengifo, según la historia que compartió en sus redes sociales, de una de las últimas presentaciones que dio este fin de semana. ¿Acaso la cantante mandó esa frase para su expareja ‘Maryto’?

¿Misil para su expareja ‘Maryto’?

A pesar de iniciar su relación en noviembre del 2024, Giuliana Rengifo confirmó que ya no continúa con el salsero ‘Maryto’, lo que ha sorprendido a todos sus seguidores. No obstante, en una de sus últimas presentaciones, la cantante lanzó un fuerte mensaje sobre la soltería y el desamor, lo que ha despertado algunas dudas.

“Estoy muy contenta, siempre con mente positiva (...) Si la vida nos coge solteros, por algo es. ¿Sí o no?”, señaló la artista al iniciar.

El discurso de Giuliana Rengifo no quedó ahí, ya que resaltó tajantemente que es ‘bonito’ estar enamorada, siempre y cuando sientas seguridad con tu pareja. Esto ha sido interpretado como una aparente indirecta para su expareja ‘Maryto’.

“Es bonito estar enamorado, más aún cuando no te quedan dudas en tu cabecita y te da la seguridad de que eres la única o el único, pero si no te da seguridad, mejor quédate solo. Solito me gozo, solito vengo hoy”, sentenció en su concierto.

Giuliana Rengifo anuncia su soltería

Este domingo 12 de diciembre, Giuliana Rengifo emitió un comunicado en el que revela su reciente soltería, afirmando que esta situación se ha dado “hace unos días”. La cumbiambera ha sorprendido a sus seguidores con esta noticia, especialmente porque en las últimas semanas se mostraba profundamente enamorada del salsero ‘Maryto’.

“Comunicado a mis seguidores. Me encuentro soltera desde hace algunos días. Buen inicio de mes, corazones”, resaltó la artista en sus historias de Instagram. Hasta ahora, ‘Maryto’ no ha emitido ninguna declaración respecto a la ruptura con la cantante, a pesar de que ambos parecían estar profundamente enamorados.