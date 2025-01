La cantante de cumbia Giuliana Rengifo generó revuelo al revelar en sus redes sociales que se encuentra soltera, apenas unos días después de haber gritado su amor por el salsero Mario Alberto Enrique Mauricio Durán, conocido como ‘Maryto’. La noticia causó gran sorpresa a sus seguidores, especialmente luego de que ambos artistas demostraran públicamente su afecto en diversas presentaciones y entrevistas.

En su cuenta oficial de Instagram, la exintegrante de Alma Bella compartió un mensaje directo y claro: "Comunicado a mis seguidores, que me encuentro soltera hace algunos días. Buen inicio de mes, corazones". Esta publicación, realizada la noche del 12 de enero, ha generado todo tipo de especulaciones sobre el inesperado final de la relación que, hasta hace poco, parecía ir viento en popa.

¿Giuliana Rengifo terminó su relación con 'Maryto'?

El anuncio de Giuliana Rengifo llega solo un día después de que fuera vista junto a ‘Maryto’ durante una presentación en un conocido local de Ventanilla. Según información compartida por el portal de espectáculos Instarándula, Samuel Suárez, creador de la cuenta, expresó su asombro ante la noticia, pues un video captado el 11 de enero mostraba a la pareja en aparente normalidad. "Giuliana, ¿cómo que 'hace unos días'? Si ayer estabas con él en su evento haciéndole la guardia. Cuenta qué te hizo el ex de Silvana", comentó Suárez, refiriéndose a un posible conflicto entre los artistas.

Esta ruptura ha generado dudas entre los fans de la cantante y del salsero, quienes no comprenden cómo una relación que parecía sólida llegó a su fin tan repentinamente. Cabe recordar que en noviembre del año pasado, ‘Maryto’ había confirmado públicamente su romance con Giuliana Rengifo, destacando las virtudes de la exintegrante de Alma Bella. En ese entonces, el salsero se mostraba profundamente enamorado y aseguró que su relación era genuina. “Esto no es nada armado, estamos felices y no tenemos nada que esconder”, afirmó en su momento.

Por su parte, Giuliana Rengifo no ha dado mayores detalles sobre los motivos de la ruptura, pero su escueta declaración en Instagram ha sido suficiente para encender las alarmas y abrir paso a todo tipo de teorías entre los seguidores de la artista. Hasta el momento, ‘Maryto’ no se ha pronunciado al respecto.

¿Cómo se conocieron Giuliana Rengifo y 'Maryto'?

El romance entre Giuliana Rengifo y ‘Maryto’ comenzó en un contexto profesional. Ambos se conocieron durante una gira musical a Pucallpa, un evento que marcó el inicio de su historia de amor. Según lo revelado por los propios artistas, este encuentro fue espontáneo y les permitió entablar una comunicación más cercana que, con el tiempo, se transformó en una relación sentimental.

A pesar de que el romance era relativamente reciente, con menos de dos meses desde su inicio, la pareja parecía estar disfrutando plenamente de su tiempo juntos. En diversas entrevistas, ‘Maryto’ no dudó en elogiar las cualidades de Giuliana Rengifo, describiéndola como “trabajadora, madura y cariñosa”. Incluso llegó a dedicarle su tema “El poder de tu amor”, una canción inspirada en los sentimientos que el salsero desarrolló por la cantante de cumbia.

En una entrevista con el diario Trome, el salsero aseguró que su relación con Giuliana era auténtica y que ambos estaban viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. “El que está enamorado no puede armar nada”, declaró, en referencia a las críticas y rumores que surgieron en torno a su romance. Además, ‘Maryto’ destacó la conexión emocional que había logrado con Giuliana, enfatizando que el tiempo que llevaban juntos había sido suficiente para fortalecer su vínculo. "Lo que no pasa en cinco años, pasa en meses", expresó el cantante, dejando en claro que no era necesario un largo periodo para construir una relación sólida.