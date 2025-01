La conocida periodista Magaly Medina, quien se encuentra disfrutando de sus vacaciones anuales en Europa junto a su esposo Alfredo Zambrano, utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores los detalles de su viaje. Tras visitar impresionantes paisajes en Islandia, la conductora experimentó un mal momento durante una escala en el aeropuerto de Ámsterdam, en los Países Bajos.

La cancelación de un vuelo afectó sus planes de continuar hacia Madrid, obligando a la pareja a pasar largas horas de espera en el terminal aéreo. Este contratiempo marcó un alto en lo que hasta entonces había sido un viaje de ensueño por Europa.

Magaly Medina y el mal momento en el aeropuerto de Ámsterdam

En sus historias de Instagram, Magaly Medina relató con detalle el difícil momento que atravesó junto a Alfredo Zambrano en el aeropuerto. La conductora expresó su frustración por las largas horas de espera tras la cancelación de su vuelo: "Llegamos al aeropuerto de Ámsterdam a las 3:30 de la tarde, son las 8:14 de la noche y seguimos así. Se canceló nuestro vuelo a Madrid y ahora nos han dado un nuevo vuelo a las 9 de la noche".

Con un semblante visiblemente cansado, la popular conductora añadió: "Estamos cansados, aburridos". Este mal rato no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo a través de las redes sociales. A pesar de las dificultades en su viaje, Magaly Medina no ha perdido de vista sus compromisos laborales. La conductora confirmó que retomará la conducción de su programa de espectáculos 'Magaly TV, la firme' en febrero, aunque no especificó una fecha exacta para el inicio de la nueva temporada.