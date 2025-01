Magaly Medina se encuentra disfrutando de unas vacaciones de verano en Islandia, acompañada de su esposo Alfredo Zambrano y otros familiares. Desde allí, la popular conductora rompió su silencio respecto a la reciente especulación sobre su demanda contra su ex amigo y compañero de trabajo, Rodrigo González, conocido como 'Peluchín'.

La situación entre ambos es tensa, especialmente tras las declaraciones de González que relacionaron a la 'Urraca' con el controversial caso de Andrés Hurtado. Aunque muchos pensaban que Medina había desistido de la demanda, ella dejó claro que aún no ha tomado una decisión definitiva, aunque el cariño que alguna vez sintió por González juega un papel importante en su evaluación.

Magaly Medina y su postura sobre la demanda contra 'Peluchín'

En declaraciones para el diario Trome, Magaly Medina aprovechó para aclarar lo que circulaba en las redes sociales sobre su intención de no continuar con la demanda contra Rodrigo González. La conductora expresó de manera rotunda: "Lo que pasa es que lo estoy evaluando, si no he tomado una decisión es debido al cariño que alguna vez le tuve, pero no he descartado la demanda". A lo largo de la conversación, Medina también se refirió a las tensas relaciones con su ex amigo, destacando que la situación no ha sido fácil para ella y que la demanda sigue siendo una opción.

Magaly Medina habla de Rodrigo González.

¿Por qué Rodrigo González y Magaly Medina terminaron su amistad?

El distanciamiento entre Magaly Medina y Rodrigo González se intensificó en 2024 tras las críticas del conductor hacia la periodista por no dar suficiente cobertura al caso de Andrés Hurtado. En respuesta a estos ataques, Magaly Medina no dudó en tomar medidas legales, enviando una carta notarial en la que defendió su carrera y la de su esposo, Alfredo Zambrano.

“Le he mandado cartas notariales a personas que han querido involucrarme en corrupción, porque no permito que ensucien una carrera profesional de 27 años que ha sido limpia, honesta y transparente. A mí jamás se me han conocido tratos bajo la mesa, nunca he recibido dinero ni nunca he puesto un precio por alguna información o noticia”, expresó la 'Urraca' hace unas semanas a Infobae Perú.