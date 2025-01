Magaly Medina, conocida por su estilo directo y sin filtros, protagonizó un tenso momento durante el reciente episodio de su podcast, lanzado el 3 de enero. La conversación, que inicialmente trataba sobre el éxito y las relaciones, dio un giro inesperado cuando su hermana Mariela hizo un comentario polémico. Mariela insinuó que, siendo Magaly una mujer exitosa, también debería financiar los gustos de su esposo, Alfredo Zambrano, lo que desató una reacción inmediata por parte de la conductora.

El incómodo intercambio entre las hermanas captó la atención de la audiencia, especialmente en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a debatir sobre la postura de Magaly frente a las relaciones en las que las mujeres deben financiar a sus parejas. La conductora, fiel a su estilo, dejó claro su rechazo hacia esta idea y definió lo que considera un “carga carteras”, término que, según ella, describe a los hombres que dependen económicamente de las mujeres.

Magaly Medina 'parcha' a su hermana Mariela en su podcast

El intercambio ocurrió mientras las hermanas conversaban sobre éxito y relaciones. Mariela lanzó una afirmación que dejó atónita a Magaly Medina: “Por ejemplo, tú eres una mujer exitosa, tú le pagas los viajes a tu esposo, le compras cosas”. La reacción de la conductora fue inmediata y firme.

La 'Urraca' respondió con contundencia, rechazando la insinuación de ser una mujer que financia a su pareja: “¿Quieres decir que un hombre exitoso sí puede conseguir una mujer de veintitantos a la que le pague todo, pero una mujer como yo le tiene que pagar también a un hombre para que me lleve de viaje? No, no, nunca me han gustado los ‘carga carteras’, Mariela, discúlpame”.

Magaly Medina define a los 'carga carteras'

Durante el episodio, Magaly aprovechó para explicar qué entiende por un 'carga carteras', un término que define a aquellos hombres que dependen económicamente de las mujeres. “Es aquel al que tú le pagas las cosas, el techo donde vive, el almuerzo, la comida. Esa es la característica de un ‘carga carteras’, un tipo que de repente tiene una profesión, pero que no ha surgido. Un tipo que es un mediocre y que le encanta que la mujer le dé sus gustos”, comentó la periodista, dejando claro que no apoya este tipo de relaciones desiguales.