El inicio del 2025 sorprendió a la farándula peruana con la confirmación de la separación entre Hugo García y la modelo Alessia Rovegno, quienes estuvieron juntos por casi dos años. Los rumores de ruptura, que venían sonando desde finales del 2024 debido a la falta de interacción en redes sociales y declaraciones ambiguas, tomaron fuerza con la filtración de un video en el que Hugo es visto besando a una joven en un festival en Tulum, México, donde celebró el Año Nuevo junto a su amigo Patricio Parodi.

En vivo, el reportero de 'América espectáculos', Bruno Vernal, confirmó que Hugo García le dio detalles sobre el beso y su situación sentimental. “Yo hablé con Hugo García y efectivamente se dio el beso, no es una relación, es una conocida. Se dieron un beso y ya está”, aseguró el periodista. Además, Hugo admitió que ya no está con Alessia Rovegno desde hace dos meses, pero ambos decidieron no hacerlo público por mutuo acuerdo.

¿Cuándo se separaron Hugo García y Alessia Rovegno?

Según el periodista, Hugo explicó que su decisión de no comunicar la ruptura con Alessia fue por respeto a la buena relación de amistad que mantienen. “Él y Alessia se han puesto de acuerdo en no seguir lo que hacen otras parejas de la farándula y decir: ‘Ok, terminamos’”, detalló.

Cuando se le preguntó si revelaría la identidad de la joven con la que fue captado, Hugo prefirió no hacerlo. “No quiere decir por qué al toque le van a sacar información a ella”, comentó el periodista. Este episodio marca el cierre de un capítulo en la relación de Hugo García y Alessia Rovegno, quienes fueron una de las parejas más queridas de los últimos años.