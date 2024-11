Maju Mantilla, exMiss Mundo y una de las figuras más destacadas de la televisión peruana, está a punto de cumplir un año como conductora del programa matutino 'Arriba mi Gente', emitido por Latina Televisión. Este hito representa un importante avance en su carrera en la pantalla chica, pero también la ha llevado a reflexionar sobre los rápidos cambios del medio televisivo en el Perú.

¿Maju Mantilla seguirá en la televisión en el 2025?

En una reciente entrevista, Maju Mantilla destacó lo cómoda que se ha sentido al frente del programa, una experiencia que describe como una etapa de continuo aprendizaje. Junto a sus compañeros de conducción, Fernando Díaz y Santi Lesmes, la presentadora ha logrado consolidarse en el formato y ganarse el cariño del público. Sin embargo, su perspectiva sobre el futuro del medio es realista y está marcada por la conciencia de los cambios inesperados que suelen ocurrir en la televisión.

“Recién cumpliré el año. Me he sentido muy cómoda, es una nueva etapa más de aprendizaje, esta vez junto a Fernando y Santi”, comentó Mantilla en una entrevista a El Popular. Al ser consultada sobre su continuidad en Latina, fue clara: “Tengo contrato hasta finales del 2025, pero no sé lo que pueda pasar. La televisión a veces es incierta; a veces se dan cambios antes de tiempo. No me digo que soy fija, soy una empleada más del canal. Agradezco la oportunidad que me dan”.

La conductora también expresó su deseo de continuar al frente de 'Arriba mi gente', un sentimiento que asegura es compartido por sus compañeros.

“Agradezco el cariño de la gente, especialmente en momentos donde hay un abanico de alternativas en redes sociales y streaming. La televisión todavía sigue liderando la preferencia”, señaló.