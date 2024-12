Este miércoles 4 de diciembre, María Julia Mantilla conmemoró 20 años desde su coronación como Miss Mundo 2004, un evento que no solo marcó su vida, sino que también llenó de orgullo a todo el Perú e inspiró a generaciones de jóvenes a perseguir sus sueños con determinación y valentía.



Maju Mantilla celebró los 20 años de su coronación como Miss Mundo



La celebración tuvo lugar en el programa matutino ‘Arriba mi gente’, donde Maju es la conductora principal. En esta ocasión especial, Mantilla sorprendió a la audiencia al lucir el emblemático vestido turquesa que la hizo brillar hace dos décadas, evocando memorias imborrables de aquel triunfo histórico.

“Agradezco sus palabras, su cariño y el tiempo que me dedican recordando este momento tan especial, por permitirme viajar en el tiempo y aterrizar en ese instante en que soy coronada. Los buenos momentos hacen feliz a las personas y me están haciendo muy feliz recordando este momento tan especial para el país y para mí”, manifestó Maju Mantilla este miércoles 4 de diciembre.

El difícil momento de Maju Mantilla en el Miss Mundo



Durante la transmisión, la reina de belleza compartió detalles inéditos de su experiencia en el certamen internacional. Al ser consultada sobre el momento más desafiante de su participación, Maju reveló: “Fue el momento de la entrevista personal, yo me puse nerviosa y en ese momento mi inglés no era tan fluido y era uno de los contras que yo tenía. Yo sentí que no me fue bien en la respuesta porque la tuve que dar en inglés. Salí pensando y dije no lo hice como yo quería. Lloré, me sentí mal y fue frustrante porque dije no sé si logré responder a lo que me preguntaron hablando en inglés”.

Al reflexionar sobre lo que le diría a su yo de hace dos décadas, Maju expresó: “Que lo hizo bien a pesar de los miedos, a pesar de que muchas veces tu mente te bloquea. Fue un compromiso conmigo misma, de retarme y de demostrar que Maju no solamente va a estar en una pasarela, sino que va a ir más allá”.

Maju Mantilla hizo historia en el Miss Mundo



El 4 de diciembre de 2004, en el Beauty Crown Theatre de Sanya, China, Maju Mantilla, entonces una joven trujillana de 20 años, se alzó con el título de Miss Mundo, convirtiéndose en la segunda peruana en obtener este galardón, después de Madeline Hartog-Bel en 1967. Su victoria fue especialmente significativa, ya que fue la primera vez que el certamen permitió a la audiencia global votar a través de internet y mensajes de texto, reflejando el apoyo masivo que recibió.



Durante el certamen, Maju destacó no solo por su belleza, sino también por su talento y destrezas deportivas. Participó en la competencia de talentos con una interpretación de la marinera norteña, danza tradicional peruana, y empató en el tercer lugar en la prueba de deportes, demostrando su versatilidad y compromiso. Su coronación fue un momento de júbilo nacional, donde miles de peruanos celebraron en las calles, y Mantilla fue recibida como una heroína a su regreso al país.