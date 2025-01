Como se recuerda, la amistad entre Magaly Medina y Karen Schwarz surgió hace varios años, pero el distanciamiento entre ambas se debió a corazonadas e intuiciones personales, sin que mediara un conflicto específico. Por su parte, la expresentadora de televisión ha mencionado que en la vida se conocen personas con las que se comparte en algún momento, pero luego, por diversas razones, cada uno sigue su camino.

Recientemente, Magaly Medina, en conversación con Infobae Perú, reveló que su amistad con Karen Schwarz fue muy ‘pasajera’, por lo que notó en ese tiempo que su relación era más profesional que personal.

Magaly Medina sobre su amistad con Karen Schwarz

En una reciente entrevista con Infobae Perú, Magaly Medina se tomó unos momentos para responderle a Karen Schwarz, después de que la esposa de Ezio Oliva saliera a hablar sobre el fin de su amistad. La ‘Urraca’ aclaró que su pareja Alfredo y el cantante siguen manteniendo comunicación hasta ahora.

“Con Karen Schwarz fue una cosa muy pasajera. Ezio y mi esposo más bien se llevaron súper bien. Alfredo es un hombre muy amiguero; creo que hasta ahora ellos se comunican y se hablan, pero sí es cierto que me representó, pero sin resultados. Es por ello que decidí dejarlo como representante”, señaló al inicio.

En esa misma línea, Magaly Medina dejó entrever que su amistad con Karen Schwarz y Ezio Oliva se terminó después de que el cantante la representara.

“Yo creo que hay cosas que hay que cortar por lo sano y punto. Y así fue. No dije ni reclamé nada, solamente hasta ahí llegó y ya. Yo de verdad no me hago muchos problemas, para nada. Si hay algo que no me gusta o alguien me decepciona, sencillamente me alejo. A mí me caían muy bien, súper simpáticos los dos (...) Pero bueno, son momentos de la vida que pasan y hay que dejarlos ir”, sentenció al respecto.

Magaly Medina, junto a Karen Schwarz y Ezio Oliva. Foto: Difusión

Karen Schwarz habla del fin de su amistad con Magaly

Recordemos que la exmodelo Karen Schwarz conversó con Samuel Suárez y abordó el tema de su breve amistad con Magaly Medina, señalando que no guarda ningún rencor.

“Son personas que el rubro te pone en el camino y compartes en algún momento; luego, por cosas de la vida, uno se separa y ya está. Siempre ha habido (críticas de Magaly). Ella critica a los que fueron, los que son y nunca fueron sus amigos; es parte de su chamba y su trabajo”, mencionó al portal ‘Instarándula’.

Asimismo, Karen Schwarz señaló que la conexión entre ellas se estableció gracias a su esposo, Ezio Oliva, y no porque ambas lo buscaran de manera intencionada.

“Yo conocí a Magaly no por la televisión, sino porque Ezio representó a Magaly un año; por consecuencia, él se hizo muy amigo de Alfredo. Íbamos a almuerzos, nos juntábamos. Ezio es muy amiguero, muy amigo de Alfredo, patas que se pueden escribir hasta el día de hoy y normal”, finalizó sobre el tema.