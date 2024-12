La vida amorosa de los personajes de la farándula peruana siempre es tema de conversación, y recientemente, Víctor Caballero, conocido como Curwen, se convirtió en el centro de atención por una divertida anécdota relacionada con Gabriela Serpa. En el más reciente episodio de 'Habla Good', Curwen reveló que la actriz cómica no le respondió a sus mensajes tras tener una serie de interacciones. Su relato fue tan sincero que provocó las risas de los demás conductores, pero quien no dejó pasar la oportunidad de opinar al respecto fue Magaly Medina, quien, como siempre, no tuvo reparos en hacer una crítica mordaz.

Curwen revela que Gabriela Serpa no le contestó sus mensajes

En 'Habla Good', Curwen no dudó en compartir lo sucedido tras su interacción con Gabriela Serpa. El youtuber relató que, tras una conversación bastante cálida y coqueta con la actriz de 'JB en ATV', decidió dar el siguiente paso y escribirle a través de Instagram. “¿Por qué no me respondes el Instagram, pues Gabriela? Le agradecí por la buena onda y le dije que yo hablaba en serio al decirle que me gustaría invitarla a tomar un café. Bueno fuera que me hubiera dejado en visto, me ha dejado en no visto", confesó Curwen en tono decepcionado.

La confesión dejó entrever el nivel de incomodidad del youtuber, quien no sabía cómo tomar la situación. Los demás conductores del podcast intentaron tranquilizarlo, sugiriendo que Gabriela simplemente no había visto el mensaje debido a la cantidad de interacciones que recibe en sus redes sociales. No obstante, el tono de Curwen denotaba que la experiencia no fue para nada grata.

Magaly Medina se burla de Curwen en 'Magaly TV, la firme'

Como era de esperarse, 'Magaly TV, la firme' no tardó en comentar la anécdota. En su programa, Magaly Medina, famosa por su estilo directo y sin filtros, no pasó por alto lo sucedido con Curwen y Gabriela Serpa. Con su característico sarcasmo, Medina se burló de la situación, asegurando que la actriz simplemente había jugado al coqueteo sin intención real. "Ahora le hicieron ghosting. Él se creyó que era cierto lo que le dijo Gabriela de 'invítame a salir', solo ella creo que estaba promocionándose en el programa, estaba saliendo al paso, un coqueteo que no le significó nada y él se la creyó", comentó Magaly, haciendo alusión al comportamiento de Gabriela.

Para Magaly, la actitud de Serpa fue clara: “Vió a Curwen y dijo ‘Este es un fan más’, qué roche”, expresó con una mezcla de risa y desdén. La conductora no solo se mostró sorprendida por la reacción de Gabriela, sino que también dejó claro que no consideraba que la situación fuera más allá de un simple coqueteo sin segundas intenciones.