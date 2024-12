En el más reciente episodio de 'Habla Good' emitido el 10 de diciembre, Victor Caballero, conocido como Curwen, no pudo evitar reírse de las burlas que recibió en 'Magaly TV, la firme'. La conductora Magaly Medina había comentado de manera jocosa sobre la situación de Curwen con la actriz Gabriela Serpa, quien aparentemente no respondió a sus mensajes ni a su invitación a salir. En el programa de la 'Urraca' Curwen fue descrito como un "galán monse", una broma que provocó las risas de los demás conductores del podcast.

Curwen dedica 'Rosas' a Gabriela Serpa en 'Habla Good'

Al escuchar las palabras de Magaly Medina, quien explicó que Gabriela Serpa solo le había hecho un coqueteo superficial para promocionarse, Curwen no tardó en reaccionar de manera autocrítica. "Lo que dice Magaly es verdad, yo me la he creído por completo. Desde siempre el lore de Gabriela Serpa ha sido real, yo fui engañado", confesó en tono decepcionado y con humor. Esta respuesta de Curwen mostró su capacidad de tomarse con humor las críticas que recibió, demostrando que no le molesta ser el blanco de las bromas, sino que sabe cómo reírse de sí mismo.

En medio de las risas y la charla ligera, Curwen no dejó pasar la oportunidad de continuar con las bromas sobre su situación con Gabriela Serpa. En un momento de la transmisión, el comediante decidió dedicarle a la actriz la conocida canción 'Rosas' de La Oreja de Van Gogh, mientras su compañero Tonino lo acompañaba en los coros. "Esta te la dedico, esta canción es para Gabriela Serpa", expresó Curwen, mostrando su característico sentido del humor a pesar de los problemas de comunicación que surgieron con la modelo.