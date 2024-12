En una entrevista exclusiva con Ricardo Rondón, el presentador Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, habló abiertamente sobre los momentos más significativos de su carrera en la televisión. Durante la conversación, el conductor de 'Todo se filtra' sorprendió al revelar los motivos detrás de su abrupta renuncia al programa de Magaly Medina, donde trabajó durante ocho años como parte del equipo liderado por Ney Guerrero.

Kurt Villavicencio detalla fuertes enfrentamientos con Magaly Medina

Kurt Villavicencio relató que una de sus responsabilidades en el programa incluía encargarse del vestuario de Magaly Medina. En una ocasión, llevó una selección de outfits cuidadosamente elegida, pero la conductora de ATV no quedó conforme y criticó duramente su trabajo. Según 'Metiche', este episodio fue especialmente estresante debido a las altas expectativas y a los comentarios despectivos que recibió.

“Llegué un momento en que estaba con pánico, me alteré, me estresé. Tú me hacías así y yo ya colapsaba”, confesó. “Le traje una boutique entera, me decía: ‘Me has traído ropa de una señora de 60 años’, llamó a Ney Guerrero y nada le gustaba”. Este tipo de situaciones, según él, comenzaron a afectar su bienestar emocional.

El segundo incidente ocurrió durante una sesión de fotos que Magaly Medina tenía programada para una empresa. En esta ocasión, Kurt Villavicencio también era responsable del vestuario, pero un malentendido terminó por detonar su decisión de dejar el programa.

"(Ella dijo) 'No lleves joyas' y cuando llega Magaly a la grabación, ella dice 'y las joyas', y yo 'tú me dijiste que no traigamos', 'no, pero debiste traer' y le dije 'Magaly ya no te aguanto, ya estoy harto'... Tiré la puerta... Caminaba como loco, tomé un taxi y me regresé a ATV, yo decía 'ya no quiero trabajar, me voy y me voy'. Renuncio un 18 de septiembre", recordó Kurt.