El presentador Kurt Villavicencio, más conocido como 'Metiche', denunció públicamente que ha recibido mensajes amenazantes tras la emisión de un informe en su programa 'Todo se filtra' sobre Andrés Hurtado, quien actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por lavado de activos y tráfico de influencias. El mensaje, lleno de insultos y amenazas, fue enviado a través de la cuenta oficial de Instagram del conductor mientras él transmitía información relacionada con el caso de Hurtado, también conocido como Chibolín.

'Metiche' expone amenazas tras presentar informe sobre Andrés Hurtado

Según lo revelado por 'Todo se filtra', la amenaza fue enviada desde una cuenta de Instagram identificada como 'Jean Paul Frejol 1'. Esta cuenta, que solo tiene una publicación fechada en julio de 2017, cuenta con 27 seguidores y sigue a 180 usuarios, entre ellos, varias mujeres y al propio Andrés Hurtado. 'Metiche' no se quedó callado y aseguró que ya ha denunciado esta cuenta ante las autoridades correspondientes para que se investigue el origen de los mensajes de odio.

Villavicencio decidió hacer públicas las amenazas que recibió en el programa y expresó su preocupación por la naturaleza violenta del mensaje. "Ayer, mientras transmitía una nota del caso Chibolín, recibí un mensaje terrible, quiero compartirlo con ustedes", señaló el conductor antes de leer el texto que contenía advertencias contra su persona. El mensaje incluía frases como: "Seguro que ya te han dado carta libre que hundas a Andrés Hurtado, ya llegará tu hora, cab... de mie... Maldito cag... quién te dice que hables mal. Cuando estaba en Panamericana hablabas bonito, pero como ya no está hablas mal, cuando vuelva al canal ya te quiero ver".

El mensaje amenazante, que mencionaba directamente a Andrés Hurtado, se produce en medio del difícil contexto que enfrenta Chibolín, quien está siendo investigado por presunto lavado de activos y tráfico de influencias. Hurtado, quien se encuentra detenido en por 18 meses en la prisión de Lurigancho, enfrenta una situación legal que ha captado la atención de los medios peruanos. Villavicencio, al estar a cargo de la cobertura mediática del caso, se ha convertido en el blanco de quienes defienden al presentador.

Cristian Zuárez afirma que Andrés Hurtado financió los pasajes de Magaly Medina para los Premios Martín Fierro

Otra polémica en la que últimamente se encuentra involucrado Chibolín es que Cristian Zuárez, en conversación con Rodrigo González, reafirmó su postura sobre el financiamiento de Andrés Hurtado al viaje de Magaly Medina a los premios Martín Fierro en Miami. Según Zuárez, la periodista solicitó que se cubrieran los pasajes para ella y su esposo, pero no había presupuesto suficiente. Durante su diálogo con Rodrigo González, Zuárez detalló que comunicó a Hurtado la imposibilidad de cubrir los costos del viaje. 'Magaly está pidiendo pasajes y no tengo pasajes para darle, o sea que Magaly se baja, no viene', comentó Zuárez, desencadenando una respuesta tranquilizadora por parte de Hurtado .

Según Zuárez, Hurtado respondió asegurándole que él se haría cargo de los gastos del viaje. "Me dijo: ‘Tú tranquilo, no te preocupes, déjamelo a mí, yo me encargo’", comentó Cristian, dejando claro que el conductor peruano asumió el compromiso de cubrir los pasajes de la polémica conductora. Para respaldar sus declaraciones, Cristian Zuárez permitió que en 'Amor y Fuego' se difundiera un audio donde se escucha a Hurtado decir: “Nada tranquilo, todo perfecto, tranquilo”, refiriéndose a la solución del inconveniente. Este audio refuerza la versión de que Andrés Hurtado se involucró directamente en la logística del viaje de Magaly Medina a Miami.