A Kurt Villavicencio no le convenció el estilo de canto de Maicelo. Foto: composición LR/Panamericana

Jonathan Maicelo, conocido por su trayectoria en el boxeo, sorprendió a sus seguidores al debutar como cantante de música urbana. Sin embargo, su incursión en el género no pasó desapercibida para el conductor Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, quien lo comparó con el futbolista Christian Cueva, afirmando que la interpretación de 'El Cervecero' resulta más comprensible que la del boxeador en su primer tema de trap.

Fuera de la música, Maicelo se encuentra en el centro de una polémica tras ser acusado por el tiktoker Neutro de agredirlo en una tienda de zapatillas. El video del altercado se ha viralizado en redes sociales y ha generado criticas al exboxeador.

Metiche critica a Maicelo por su debut en la música

Jonathan Maicelo sorprendió a sus seguidores al incursionar en la música urbana. Sin embargo, el conductor Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, cuestionó su talento en la música. "A Christian Cueva cantando 'El Cervecero' se le entiende más que a Jonathan Maicelo cuando canta", comentó el presentador durante su programa 'Todo se filtra'.

El videoclip, que muestra a Maicelo interpretando su canción de trap "No, conmigo, no va, no", generó diversas opiniones entre sus seguidores y detractores. Según Villavicencio, el boxeador estaría siguiendo los pasos del futbolista peruano en su incursión en el ámbito artístico.

En el breve adelanto difundido, Jonathan Maicelo aparece cantando desde lo que parece ser una habitación de hotel. Aunque el video no revela muchos detalles, se le escucha interpretar versos de trap que marcan su incursión en el género urbano.

Tiktoker acusa a Jonathan Maicelo de golpearlo

En paralelo a su debut musical, Jonathan Maicelo enfrenta otra controversia tras ser acusado de agresión por el tiktoker e influencer Neutro. Según el creador de contenido, el boxeador lo golpeó en la cara mientras ambos se encontraban en una tienda de zapatillas.

El incidente, que quedó registrado en un video viral, ha causado revuelo en redes sociales. En redes, algunos usuarios han señalado que el altercado podría estar relacionado con supuestos celos de Maicelo, dado que semanas antes Neutro había tenido interacciones cercanas con Samantha Batallanos, expareja del boxeador. Esta teoría ha avivado aún más la polémica en torno al deportista.