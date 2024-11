El cantante Gerardo Rivera Donis, conocido artísticamente como Moa Rivera, es el hijo del reconocido cantante puertorriqueño-estadounidense Jerry Rivera. A sus 30 años, el artista sigue los pasos de su padre en el mundo de la música y de la salsa, destacándose por su talento y carisma. Para alegría de sus seguidores peruanos, llegará a nuestro país para ser parte de un importante festival.



Moa Rivera siguió los pasos de su padre, Jerry Rivera



Desde pequeño, Moa mostró un interés innato por la música, lo que lo llevó a componer su primer tema a los 16 años, lo que marcó el inicio de su carrera como cantante. Con el apoyo de Jerry Rivera, ha trabajado arduamente para perfeccionar su técnica vocal y su estilo musical.



Además, ha lanzado varias canciones que resuenan en plataformas digitales. Su éxito más notable hasta la fecha es ‘Tocando fondo’, una composición de Mario Domm, que ha capturado la atención del público y que ha sido bien recibido en plataformas como YouTube, donde su video tiene casi 200 mil vistas.

“(Tocando fondo) fue un tema que yo solía cantar desde muy joven, ya que siempre he sido un romántico. Le hicimos el acercamiento a Mario Domm, quien compuso el tema, para demostrarle la versión salsa y le encantó”, expresó para People en español.

Además de su carrera musical, Moa Rivera ha explorado otras áreas de interés. Estudió producción de filmación en la Universidad de Full Sail y se graduó en artes culinarias en Le Cordon Bleu. En su tiempo libre, Moa disfruta de hacer ejercicio y practicar artes marciales, actividades que complementan su estilo de vida saludable.



Moa Rivera cuenta con el apoyo de Jerry Rivera



En una reciente entrevista, Moa compartió su pasión por la salsa y cómo ha trabajado para desarrollar su carrera. Además, reveló que su padre le ha brindado consejos valiosos sobre la vida y la música.



“Me encanta que en la salsa no tengo límites, ya que los ritmos son muy complejos y elaborados, y mi creatividad la puedo expandir cada día más (…) Desde pequeño me sentaba horas a practicar solo una canción a la vez y a perfeccionar mi talento. También me ha dado consejos de cómo ser un hombre ejemplar de palabra”, sostuvo Moa, quien ha expresado su deseo de conquistar diferentes países con su música, manteniendo el legado de su padre vivo.



Jerry Rivera no ha dejado solo a Moa en su faceta como cantante. Foto: Instagram

Moa Rivera llegará al Perú junto a su padre



El cantante puertorriqueño Moa Rivera no solo es conocido por su talento musical, sino también por su notable parecido físico con su padre, Jerry Rivera. Los seguidores de ambos artistas han destacado la similitud en sus rasgos, lo que ha generado un fuerte vínculo entre ellos en el ámbito musical y personal.



Por otro lado, Moa Rivera llegará a nuestro país para ser parte de ‘Una Noche de Salsa 13′, que se realizará el viernes 28 y sábado 29 de marzo de 2025 en el Estadio Nacional. En este evento también llegará el salsero Jerry Rivera y otros grandes artistas del género como El Gran Combo de Puerto Rico, Óscar D’ León, Grupo Niche, Willie González, Hermanos Moreno, Moncho Rivera, Hildemaro, Viti Ruiz, Luis Vázquez y algunas estrellas adicionales que están por confirmar.