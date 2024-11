Pamela López sorprendió el último fin de semana al debutar como influencer en TikTok. La aún esposa de Christian Cueva decidió hacer una transmisión en vivo y mandó duros mensajes contra el futbolista de Cienciano, por lo cual, diversos clips de su 'live' rápidamente se hicieron virales en las plataformas sociales. Ante esto, Magaly Medina, fiel a su estilo, tuvo ácidos comentarios en contra de la ahora personalidad de Internet, criticándola por esta nueva faceta.

"No eres ejemplo de nada. ¿Qué podríamos aprender de ella?", criticó Magaly Medina, visiblemente fastidiada al ver las imágenes de López en su debut como tiktoker. La popular 'Urraca' no se guardó nada y arremetió en contra de Pamela.

Magaly Medina confronta a Pamela López tras su debut como tiktoker

"Evidentemente, se refiere a Cueva que ahora quiere figuretear, tanto como ella también, porque últimamente a ella le está gustando mucho la cámara del celular. Hace sus transmisiones y todo", empezó diciendo Magaly Medina, al ver las indirectas que Pamela López le mandaba a su expareja y actual esposo. Asimismo, se refirió a la cercana relación de la ahora influencer con su 'saliente' y le mandó una advertencia.

"Ojalá que el 'príncipe' no sea igual que el enano y se repitan patrones. (...) ella tiene que tener cuidado, ese hombre (Luis Fernando Rodríguez) es una joyita. Hemos visto que su exmujer (Nardha Velarde) lo anda denunciando en la comisaría por maltrato psicológico", añadió Medina Vela.

Tras estos comentarios, Magaly siguió con sus críticas en contra de Pamela López y cuestionó su nueva faceta como influencer, argumentando que la sociedad no aprendería nada de la aún esposa de Christian Cueva.

"¿Qué vamos a aprender las mujeres de ella como influenciadora? ¿Qué podríamos aprender? A ser ciegas, sordas y mudas (...) ¿Deberíamos aprender a no ser una mujer independiente, profesional, a no ganarse los 'frijoles' por ella misma? ¿Eso vamos a aprender? Ella no es ejemplo de nada. ¿Qué nos puede enseñar?", añadió Magaly Medina.

Pamela López comienza su camino como influencer

Durante una transmisión en vivo, Pamela López agradeció a sus seguidores por los regalos recibidos a través de TikTok. En tono de broma, comentó que esos obsequios serían útiles para cubrir su cuenta de Netflix, ya que, según se ha conocido, Cueva dejó de costearla para sus hijos. “Gracias por los regalitos jajaja, es para pagar mi cuenta de Netflix”, dijo sonriente.

La ex pareja de 'Aldino' reveló que planea estar más presente en sus redes y dedicarse al mundo de los influencers, algo que nunca se imaginó haciendo. “Voy a hacer lives más seguido. Sí, nunca imaginé, nunca jamás ni en mis peores sueños, pero es parte de la vida, y bueno, si te genera y tienes la necesidad es lo que toca”, expresó, dejando en claro que esta nueva etapa surge por la necesidad de generar ingresos.