Este viernes 8 de noviembre, Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, compartió en sus redes sociales una fotografía de un peculiar obsequio que recibió tras la reciente entrevista de su expareja y Pamela Franco en una radio local. La imagen, que mostraba una rosa roja, llamó la atención de sus seguidores y generó especulaciones sobre el origen y significado del regalo, justo en medio de la tensión que se ha generado en torno a su supuesta relación con Luis Fernándo Rodríguez, conocido como 'El Diablo'. La publicación rápidamente se viralizó, dejando a muchos expectantes sobre las intenciones detrás de este detalle.

Pamela López presume rosa en sus redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pamela López mostró la rosa roja, pero no aclaró quién fue el remitente. La rosa venía acompañada de una tarjeta que decía: "La vida es un arcoíris de emociones. Sé feliz siempre. Reina". Las especulaciones no se hicieron esperar, y algunos seguidores sugirieron que el obsequio podría haber sido enviado por Luis Fernando Rodríguez, quien ha sido visto en varias salidas con López en los últimos meses.

Mientras tanto, Pamela López ha mantenido silencio sobre la relación entre su aún esposo y Pamela Franco, quienes recientemente anunciaron el lanzamiento de una canción juntos. La incertidumbre sobre su situación familiar y las relaciones personales que han surgido en su entorno han alimentado las especulaciones, dejando a muchos a la expectativa sobre lo que realmente ocurre detrás de este gesto.

Magaly Medina critica el obsequio de Pamela López

El gesto romántico no pasó desapercibido en los medios de comunicación, y Magaly Medina, conductora de 'Magaly TV, la firme', no dudó en comentar sobre la rosa. Durante su programa, Medina expresó: "Mientras los otros se presentaban en la radio, a ella le llegaba una rosa, una miserable rosa. Una cosa que da vueltas con una flor ahí. Cómprale 100 rosas o 50, gástate tu plata. La cuestión no es que te digan reina, sino que te traten como una". Con esta crítica, la periodista generó polémica, cuestionando la modestia del obsequio y sugiriendo que el gesto no era suficientemente significativo.