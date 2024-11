La conocida presentadora Magaly Medina abrió su corazón al hablar sobre uno de los principales desafíos en su matrimonio con Alfredo Zambrano, quien, según reveló, a veces experimenta inseguridad en la relación. Medina compartió este aspecto íntimo durante una entrevista con la exreina de belleza Laura Spoya, donde confesó que su fuerte carácter y su constante independencia han tenido un impacto emocional en su esposo.

A lo largo de la conversación, la conductora reflexionó sobre cómo estos rasgos suyos pueden ser malinterpretados por Zambrano, quien llega a pensar que ella podría alejarse en cualquier momento. Medina admitió que está trabajando en moderar estos impulsos para fortalecer la relación.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre su matrimonio?

La conductora expresó que, si bien su independencia ha sido un pilar en su vida, su forma de expresar este aspecto puede resultar hiriente para Alfredo Zambrano. En sus palabras, aunque siempre ha valorado su autosuficiencia, esto ha causado momentos de fricción en su matrimonio. “Soy tan independiente que siempre lo estoy recalcando, al punto que la otra persona que está conmigo (Alfredo Zambrano) siente que yo me puedo ir en cualquier momento”, afirmó Magaly.

La conversación sobre el tema surgió cuando Magaly Medina le preguntó a Laura Spoya cómo maneja los momentos en los que la ira o el estrés pueden afectar a su pareja. La ex Miss Perú compartió que, en ocasiones, ha dicho la frase “No te necesito” en momentos de frustración, algo que podría minimizar el rol de su pareja en su vida.

Al escuchar esto, Magaly Medina se sintió identificada y admitió que ella también ha caído en actitudes similares. Medina reconoció que, al expresar su independencia de forma impulsiva, ha generado en Zambrano una inseguridad que considera no saludable para su matrimonio. “Mis palabras antes, la primera que me salía de la boca era muy hiriente... La otra persona queda herida y tú no te das cuenta”, agregó.