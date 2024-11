Magaly Medina, la popular conductora de televisión peruana, se ha caracterizado a lo largo de su carrera televisiva por sus famosos ampays. Fiel a su estilo, la popular 'Urraca' se ha caracterizado por exponer las infidelidades de diversos famosos, entre los cuales destacan varias figuras del medio artístico nacional y algunos futbolistas. Hace pocos años, uno de los jugadores de la selección peruana fue ampayado por las cámaras del programa 'Magaly TV, la firme', sumamente cariñoso con una mujer que no era su esposa, a quien no dudó en besarla.

Ahora, en unas recientes declaraciones y tras aconsejar a Christian Cueva por su relación con Pamela Franco, este seleccionado nacional confirmó por primera vez diversos errores en su matrimonio y agradeció a su actual esposa por ser la principal fortaleza para poder sobrellevar la crisis que vivieron en su momento.

¿Qué futbolista de la selección peruana admitió haber cometido diversos errores en su matrimonio?

El futbolista peruano en mención es uno de los más altos valores de la selección nacional. Hace poco, salió en la lista de convocados por Jorge Fossati y es uno de las capitanes del 'equipo de todos'. Se trata de Carlos Zambrano, back central de Alianza Lima. En sus recientes declaraciones a la prensa de espectáculos, el popular 'Kaiser' sorprendió con una inesperada confesión y admitió haberse equivocado durante su matrimonio con Marcia Succar.

"La familia es lo más importante en la vida. Mis padres me han inculcado eso, ser muy humilde, mantener la familia unida. Como te digo, los altibajos siempre van a haber. Errores de las personas, hombre o mujer pueden cometer errores, pero fuera de eso, gracias a ella (su esposa) seguimos juntos, porque me he equivocado una que otra vez", admitió Carlos Zambrano.

Tras estas sorpresivas declaraciones, trató de justificarse aduciendo que era algo cotidiano en la vida. "Bueno, es parte de la vida. La vida es muy larga. Uno tiene que corregir errores, la vida te enseña, te golpea siempre, nadie es perfecto", añadió Zambrano.

¿Cuál fue el ampay de Carlos Zambrano?

En enero de 2020, Carlos Zambrano fue captado por las cámaras del programa 'Magaly TV, la firme' mientras disfrutaba de una exclusiva fiesta en un yate de lujo, rodeado de amigos y varias mujeres. En las imágenes difundidas por el espacio de Magaly Medina, se observa al futbolista en actitud cariñosa, besando a una joven desconocida.

El video muestra al 'León' compartiendo en altamar junto a varias mujeres en traje de baño, con quienes protagonizó una animada celebración. Durante la fiesta, Carlos Zambrano no solo se animó a bailar junto a las mujeres a bordo, sino que también causó controversia al lanzar una botella vacía al mar, generando críticas por la acción.