Para la temporada 2024, en el año de su centenario, Universitario dio el golpe en el mercado de pases y fichó a 2 futbolistas que en 2023 vestían la camiseta de Alianza Lima. A inicios de año, Jairo Concha arribó a tienda crema, mientras que Gabriel Costa se unió a la 'U' como refuerzo para el Torneo Clausura. Ambos jugadores aportaron su grano de arena para el bicampeonato merengue. Ahora, para el 2025, podría quitarle una pieza clave a su máximo rival: Carlos Zambrano.

El 'Káiser', quien fue convocado a la selección peruana por Jorge Fossati, es confeso hincha blanquiazul y le guarda un gran cariño a la Academia Cantolao porque se formó ahí. En ese sentido, a los aficionados íntimos no les pasa por la cabeza que el 'León' vista la camiseta crema. No obstante, el zaguero contempla esa posibilidad por una singular razón: para cumplir el sueño a sus padres.

Carlos Zambrano es habitual convocado a la selección peruana de Jorge Fossati. Foto: Luis Jiménez/GLR

Carlos Zambrano jugaría por Universitario solo por sus padres

En una entrevista para el programa online 'Peloteando con Luciano', al defensor de la selección peruana le consultaron si jugaría por Universitario y contestó que, aunque lejana, existe una oportunidad porque sus padres son de Universitario y es un sueño para ellos que su hijo vista la camiseta merengue.

"Es complicado. No lo sé, es muy duro, pero mi familia es de la 'U'. La gente lo sabe. Mis padres y mi hermano son hinchas de Universitario, pero lo he dicho en varias entrevistas, yo soy hincha aliancista, fanático de Alianza, pero también quiero a la Academia Cantolao, en el cual me inicié", mencionó Zambrano.

Asimismo, reveló que el motivo por el que jugaría por Universitario es para cumplir el sueño de sus progenitores. "Pero, si algún día me toca vestir la camiseta de la 'U', que lo veo complicado, sería para cumplir el sueño a mis papás, que son locos hinchas del cuadro crema, pero a mí siempre me ha gustado llevarles la contra", añadió el 'León'.