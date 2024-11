Christian Cueva sorprendió a más de uno tras incursionar en el mundo de la música junto con Pamela Franco. El popular 'Aladino' mostró esta nueva faceta, mientras continúa siendo jugador de Cienciano del Cusco. A propósito, quien se pronunció sobre el nuevo papel del volante fue Carlos Zambrano, quien le pidió seguir enfocado en el fútbol.

En una reciente entrevista para diario Trome, el defensor de Alianza Lima le recordó a Christian Cueva que continúa siendo futbolista. Además, le recomendó estar centrado en el deporte que tanto ama ahora que volvió para defender los colores del conjunto imperial.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre la nueva faceta de Christian Cueva?

"Al ‘Cholo’ siempre le ha gustado cantar. Ya lo han visto en todos los partidos de la selección después de una victoria. Creo que en la Copa América se ponía a cantar o tocaba el piano. Hace de todo, con el carisma que tiene lo puede hacer, si se mete de lleno. Mientras tanto que no se meta mucho, porque sigue siendo futbolista. Así que tiene que enfocarse en su carrera, porque la selección también lo necesita. Volvió al fútbol, volvió a tener continuidad, sabe que lo quiero como a todos mis compañeros, pero ya depende de cada persona", señaló.

Asimismo, Zambrano contó que aún no ha tenido la oportunidad de escuchar la canción en la que participa Christian Cueva. Eso sí, recalcó que es su responsabilidad seguir concentrado en el fútbol.

"No la he escuchado, te mentiría, pero sí veo las redes y los titulares. Me imagino que lo hará por el momento, pues está en sus días libres. Saca su otro yo, pero como te digo, él sigue siendo futbolista. Así que se enfoque en el fútbol primero", agregó.