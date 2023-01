¿Quién fue el primer esposo de Susy Díaz y por qué se separaron tras 4 años de matrimonio?

Susy Díaz es uno de los personajes más queridos y controversiales de la farándula peruana. La exvedette y excongresista, con su carisma y populares ‘dietas’; se ha ganado el corazón del público, el cual hasta el día de hoy le muestra su cariño en las calles. Asimismo, la exbailarina también ha tenido una vida personal bastante polémica, puesto que siempre presentó a sus parejas en televisión y hasta contrajo matrimonio dos veces.

Si bien Andy V, el segundo esposo de la popular ‘Tía Susy’, es una de las figuras de Chollywood más conocidas, el primero no lo es tanto. Conoce más sobre Percy Arévalo, su segundo marido.

Susy Díaz y Percy Arévalo

En 1994, cuando Susy Díaz estaba en pleno auge de su carrera como vedette, se casó con Percy Arévalo. Según contó la madre de Flor Polo, Paco Ferrer se lo presentó y la razón por la que terminó contrayendo nupcias con él fue porque tenía miedo a que “se le pase el tren”.

Susy Díaz se casó con Percy Areválo en 1994. Foto: "Séptimo día"

“Mi primer matrimonio, me casé en 1994. No existía las redes. Con Percy Arévalo porque seme estaba pasando el tren y ya llegaban a los 30 años. Fue Paco Ferrer, él me lo presenta”, declaró en “América hoy”.

Antes de contraer nupcias con Arévalo, la exparlamentaria ya había estado con Augusto Polo Campos, aunque con él nunca se casó, pero fruto de su amor nació su hija, Florcita.

¿Por qué terminaron su matrimonio?

Susy Díaz reveló que la razón por la que se separó de su primer esposo fue por una presunta infidelidad por parte de él con una también conocida vedette. Aunque la popular ‘Tía Susy’ jamás reveló el nombre, fue el mismo Arévalo el que dijo que la supuesta mujer a la que se refería su exesposa era Amparo Brambilla.

En una entrevista para Trome, Díaz reveló que un trabajador de su seguridad le contó que su entonces marido estuvo en la vivienda de una conocida artista.

“Pasaron cosas en esa época, yo trabajaba en ‘Risas de América’ y una persona de mi seguridad me dijo que él (Percy) se metió a la casa de esta artista desde las 2 de tarde hasta la medianoche. Entonces, si tú te metes a la casa de una mujer, ¿qué van a hacer? ¿Leer la Biblia?”, indicó.

Percy Arévalo aseguró que su matrimonio con Susy Díaz se terminó por los 'celos' de ella. Foto: "Séptimo día"

Por su parte, Arévalo siempre negó la versión de Susy Díaz. Incluso, cuando la exvedette se casó con Andy V en 2011, le advirtió que ella era muy celosa, razón por la que culminaron su matrimonio.

“Mucho cuidado que Susy tiene un carácter muy especial. Es celosa, es sumamente celosa. Espero que el muchachito sepa comprender (...) Terminamos por celos. Se imaginó ciertas cosas que yo estaba con Amparo (Brambilla), pero nunca pasó”, declaró al desaparecido programa “Séptimo día”.