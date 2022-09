The Weeknd cancela concierto luego de 15 minutos: “Esto me está matando (...) Les devolveré el dinero”

El último concierto de The Weeknd en Los Ángeles causó conmoción a los asistentes, quienes esperaban con ansias ver en escena al cantante norteamericano. Sin embargo, la presentación tuvo que cancelarse poco tiempo después de tocarse la primera canción.

Tras el confinamiento social, The Weeknd retornó a los conciertos anunciando su gira “After hours til dawn”, pero luego de este confuso momento en Estados Unidos, los eventos pactados podrían ser cancelados para que el artista mejore su estado de salud.

¿Qué pasó con The Weeknd en Los Ángeles?

Era el segundo concierto de la mencionada gira y, tras permanecer 15 minutos encima del escenario, Abel Makkonen Tesfaye causó sorpresa entre los asistentes al quedarse sin voz. Este hecho ocurrió mientras él interpretaba la famosa canción “Can’t feel my face”. El cantante se retiró intempestivamente del escenario y, al regresar, dijo algunas palabras para disculparse con los asistentes.

“Quiero disculparme personalmente con ustedes. No sé qué pasó cuando grité, pero me quedé sin voz. Esto me está matando, pero quiero que sepan, que no puedo darles lo que quiero. Lo siento mucho. Los quiero, chicos. Muchas gracias”, reporta el medio Duna.

En esta línea, The Weend prometió retornar el valor de las entradas y anunció que pronto volverán a saber de él: “Les devolveré el dinero, pero haré un show muy pronto”.

El comunicado de The Weeknd

Finalmente, el artista se comunicó con sus seguidores a través de redes sociales y explicó lo que sucedió en Los Ángeles: “Mi voz se apagó durante la primera canción y estoy devastado. Sentí que se iba y mi corazón se desvaneció. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Prometo que les compensaré con una nueva fecha”.