Orlando Fundichely responde pregunta que evitó Castillo: “Sí, en Cuba hay una cruel dictadura”

El actor cubano Orlando Fundichely se pronunció ante la respuesta evasiva del mandatario al ser consultado por Fernando del Rincón sobre la situación política de dicho país.

Pedro Castillo fue entrevistado por Fernando del Rincón, periodista de la CNN. Foto: Cuballama / difusión

Orlando Fundichely manifestó su indignación tras escuchar las respuestas que dio Pedro Castillo en su primera entrevista con el periodista mexicano de la CNN Fernando del Rincón. Durante la conversación, el mandatario fue consultado sobre si en Cuba existe una dictadura o si es un país donde se vive en democracia. Ante esta pregunta, el presidente peruano brindó una respuesta evasiva y señaló: “Habrá que preguntarle a los cubanos” . PUEDES VER: Orlando Fundichely celebra el cumpleaños de su hija mayor con emotivo mensaje Este comentario molestó a muchos, entre ellos al actor cubano, quien no dudó en responderle tajantemente a través de sus redes sociales. ¿Qué dijo Orlando Fundichely por la respuesta de Pedro Castillo? Luego de la respuesta que dio Pedro Castillo al ser consultado sobre el tema, Orlando Fundichely, quien es de origen cubano con nacionalidad peruana y estadounidense, se pronunció para resolver la interrogante que evadió el mandatario. “Ante la pregunta de Fernando del Rincón a Castillo sobre si en Cuba hay una dictadura, el presidente respondió: ‘Pregúntele a un cubano’... Bueno, como cubano le digo que SÍ, que en en Cuba hay una cruel dictadura que encarcela a todo aquel que levante su voz de libertad” , escribió en su cuenta oficial de Twitter. Publicación de Orlando Fundichely Foto: Twitter Orlando Fundichely critica el régimen de Cuba Cabe resaltar que el actor Orlando Fundichely es un duro crítico del régimen político que existe en su país natal. De ese modo, en julio del 2021 habló en contra de Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba luego de que llamara a los “comunistas” para que alcen su voz de protesta en contra del pueblo cubano que busca su libertad. Asimismo, recordó a Fidel Castro: “El otro murió sin el juicio final, pero a ti la historia no te absolverá. Vas a pagar cada gota de sangre, cada lágrima derramada, cada encierro injusto. Vas a pagar y todos seremos testigos en tu juicio”. Orlando Fundichely apoya protestas en Cuba. Foto: captura Twitter

