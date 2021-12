Murió el cantante Ronald ‘Ronieco’ Padilla por una pancreatitis aguda a los 50 años

La tarde del domingo 12 de diciembre se anunció la muerte del rockero peruano Ronald Padilla, conocido artísticamente como Ronieco Padilla. El músico y compositor peruano falleció a los 50 años a causa de una inflamación súbita del páncreas. Tan solo horas antes había pedido apoyo a sus seguidores en Facebook para lograr ser internado en un hospital.

“Se me vino la noche. Tengo pancreatitis aguda, dolores terribles y me tienen que internar y no hallo cama en ningún hospital”, escribió el intérprete de “El ritmo del Tantra Rock” y “Viajero oportunista”.

11.12.2021 | Publicación de Ronieco Padilla horas antes de su muerte. Foto: Captura Ronald Padilla/Facebook

¿Quién fue Ronieco Padilla?

Economista de profesión, Ronald Padilla dejó la burocracia de la oficina para dedicarse a la música. Fue cantante y guitarrista de Actitud Frenética en los 90′, considerada la primera banda grunge del Perú, con la que publicó tres discos: Represión en las calles (1992), Puede ser (1995) y Saca bien (1997).

También fundó los grupos Ronieco y Los Combonautas, Ronny Vainilla y sus cometas, entre otros.

A pesar de que su estilo se acercaba más al rock and roll y hardcore punk, nunca ocultó su amor por la banda británica The Beatles y llegó a ser considerado como el ‘John Lennon peruano’. Hizo un acercamiento al rock psicodélico con su disco solista Sacando recontra bien (2002).

En mayo del 2021, anuncio el lanzamiento del disco Inkarri con Actitud Frenética, después de 24 años sin sacar material inédito. Y con su banda solista editó Tantra Rock, tras lanzar en 2020 Ciudad Gaa.

¿De dónde viene el apodo ‘Ronieco’?

El rockero contó en el podcast Vago sin sueño el origen de su sobrenombre. Según explicó esto sucedió en un sueño donde se le apareció Juaneco, de la agrupación peruana de cumbia, Juaneco y su Combo.

“A partir de ahora te llamas Ronieco”, le habría dicho el cantante de “Ya se ha muerto mi abuelo” y “El llanto del Ayaymama”.