Un actor activista. Leonardo DiCaprio continúa en pie de lucha por el cuidado de la naturaleza y las mejores condiciones para la vida humana. En esta ocasión, el famoso se pronunció sobre la falta de canales de agua en Venezuela.

Para el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood, la escasez de este recurso vital se debe a la crisis económica que atraviesa el vecino país.

Leonardo DiCaprio se pronuncia sobre la falta de agua en zonas de Venezuela durante pandemia. Foto: The Associated Press

A través de su cuenta de Instagram, Leonardo DiCaprio comunicó las dificultades que sufren los ciudadanos venezolanos ante la falta de agua en plena pandemia.

“El colapso económico de Venezuela ha dejado a la mayoría de los hogares sin fuentes confiables de agua corriente. La crisis por el agua en Venezuela no es nueva, pero ha comenzado a llevar a que algunos residentes tomen medidas extraordinarias, formando grupos para crear sus propios sistemas de acceso y hasta cavando pozos poco profundos en sus casas”, inicia el mensaje del actor.

Leonardo DiCaprio resalta la importancia de usar el agua en este tiempo, en el que se combate al coronavirus, lavándose las manos y manteniendo desinfectados los espacios.

“El agua es hoy todavía más importante para protegerse contra la pandemia. Aproximadamente el 86 por ciento de los venezolanos reportaron no tener acceso a un servicio confiable de agua corriente, incluyendo 11 por ciento que no tiene ningún tipo de servicio, de acuerdo a una encuesta a 4.500 personas llevada a cabo por la ONG Observatorio Venezolano de Servicios Públicos”, finaliza el escrito del galán de Titanic.

Junto a ello, el ganador del Óscar compartió crudas imágenes de la agencia The Associated Press, que reflejan los graves problemas para adquirir agua en el país caribeño.

