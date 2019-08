Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas, es insultada durante evento público [VIDEO]

Priyanka Chopra, esposa del cantante Nick Jonas, pasó un incómodo momento durante un evento al que fue invitada, en Los Ángeles, Estados Unidos. Una asistente la encaró e insultó por un tweet que la actriz publicó sobre el conflicto entre India y Pakistán.

El hecho ocurrió durante la ronda de preguntas y repuestas en el evento de BeautyCon, realizado el sábado 10 de agosto. Una mujer pakistaní, identificada como Ayesha Malik aprovechó la ocasión para llamar a la estrella de Bollywood “hipócrita por alentar la guerra nuclear contra Pakistán”, siendo ella embajadora de buena voluntad de Unicef.

“Ha sido un poco difícil escucharte hablar sobre humanidad porque para mí, como pakistaní, eres un poco hipócrita […] Eres una Embajadora de Unicef para la paz y al mismo tiempo estás alentando una guerra nuclear con Pakistán. No hay ningún ganador en esto”, llegó a expresar Ayesha Malik, antes de que le quitarán el micrófono.

La joven –quien es modelo y cuenta con un canal de YouTube- citó el tweet que la esposa de Nick Jonas, publicó el 26 febrero de este año: “Tuiteaste ‘Jai Hind #IndianArmedForces".

El referido término “Jai Hind”, es un eslogan que los líderes indios suelen usar en discursos políticos, y se traduce como: “Hail India”.

La respuesta de Priyanka Chopra

Al retirarle el micrófono Ayesha Malik intentó hacerse escuchar alzando la voz, a lo que la actriz india le contestó que le respondería cuando termine de “desahogarse”, en un tono que fue considerado como “condescendiente” en redes sociales.

“Tengo muchos amigos de Pakistán y soy de India, y la guerra no es algo que me guste mucho, pero soy patriótica”, dijo Priyanka Chopra, para luego agregar: “Entonces, lamento si hiero los sentimientos a las personas que me aman y me han amado, pero creo que todos tenemos una especie de término medio por el que todos tenemos que caminar, tal como ustedes probablemente también lo hagan”.

“¿Y sobre la forma en la que viniste a mí ahora? Chica, no grites. Todos estamos aquí por amor. No grites. No te avergüences. Pero todos caminamos por ese punto medio, pero gracias por tu entusiasmo, tu pregunta y tu voz”, finalizó la actriz de Bollywood.