Moby asegura que salió con Natalie Portman, pero ella lo niega

Natalie Portman y el cantante Moby se encuentran enfrentados luego que el intérprete asegurara que mantuvo una relación con la actriz israelí, pero que ella lo niega rotundamente.

Richard Melville Hall, nombre real del artista de 53 años, señaló en su flamante autobiografía, "Then It Fell Apart" que tuvo una relación con la Portman cuando él tenía 33 y ella, 20.

El intérprete de "Why Does My Heart Feel So Bad" describe en detalle los encuentros que vivió con la ganadora del Oscar, tras conocerse en el backstage de uno de sus shows en Austin, Texas.

"Nos besábamos debajo de árboles que tenían muchos siglos. A la noche, me llevó a su habitación y nos acostamos uno al lado del otro en su pequeña cama. Luego de que se durmiera, me alejé cuidadosamente de sus brazos.Por algunas semanas traté de ser su novio, pero no funcionó", mencionó Moby, quien también relató que la actriz la llamó para decirle que no podía seguir con él porque había conocido a otra persona.

Sin embargo, Natalie Portman respondió por medio de Harper’s Bazaar UK (vía Entertainment Tonight) que su acercamiento hacia el músico se debió a que era fan de él. Sin embargo, negó que haya mantenido un romance con el artista.

"Me sorprendió escuchar que él, del poco tiempo en que lo conocí, diga que salimos juntos porque mi recuerdo es un hombre mucho mayor que se estaba volviendo espeluznante conmigo cuando acababa de graduarme de la escuela secundaria", comentó

"Dijo que yo tenía 20 años; definitivamente no. Yo era un adolescente. Acababa de cumplir 18 años. No hubo ninguna comprobación de hechos por parte de él o de su editor, casi se siente deliberado que usara esta historia para vender su libro, es algo muy perturbador. Hay muchos errores de hecho e invenciones. Me hubiera gustado que él o su editor se pusieran en contacto", agregó.

Responde a Portman

Después de la declaración de la actriz, Moby no se quedó callado y respondió con todo a través de su cuenta de Instagram. El músico compartió una foto antigua, supuestamente en el tiempo que era novios.

"Recientemente leí un artículo de chismes en el que Natalie Portman dijo que nunca habíamos salido. Esto me confundió ya que, de hecho, sí salimos. Y después de una breve cita en 1999 seguimos siendo amigos durante años. Me gusta Natalie, y respeto su inteligencia y activismo. Pero, para ser honesto, no puedo entender por qué ella tergiversaría la verdad sobre nuestra breve relación. La historia expuesta en mi libro 'Then It Fell Apart' es precisa, con muchas pruebas fotográficas que corroboran, etc.", escribió.

