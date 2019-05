Reinaldo Dos Santos revela la fatal mentira de Romina Lozano y Nicola Porcella [VIDEO]

Reinaldo Dos Santos lanzó sus predicciones sobre la relación de Nicola Porcella y Romina Lozano que acaba de formalizar en medio de la polémica, pues la modelo ingresó a "Esto es Guerra" como la figura del reality.

Desde Florida, Reinaldo Dos Santos se comunicó con el programa de "En boca de todos" para hacer sus nuevas predicciones de la pareja del momento.

La ex Miss Perú se mostró nerviosa ante a las reveladoras palabras del vidente. "Veo mucha ilusión, un poco de las cosas que les dijeron a ustedes es mentira, no es así", reveló el vidente brasileño.

Pero lo que sorprendió hasta a la misma modelo es que según Reinaldo Dos Santos, Romina Lozano y Nicola Porcella no están enamorados.

"Se están conociendo ahora, no es que están enamorados, eso no es cierto, todavía faltan muchas cosas, eso no está consolidado, la están pasando rico, feliz, pero están conociéndose", afirmó el vidente.

Ante ello, los conductores de "En boca de todos" dudaron de su respuesta, pero él explicó que en el futuro la modelo terminaría enamorada rotundamente de él. "Ella se va enamorar poco a poco de él, los comienzos de relación es difícil porque ellos vienen de otras relaciones", señaló.

Además, Reinaldo Dos Santos agregó que el exguerrero está más "enamorado" que la modelo y Miss Perú 2018.

Por otro lado, Romina Lozano confesó cómo Nicola Porcella formalizó su relación amorosa con ella. "Fue en la noche y fuera de casa. Me dijo las dos cosas (oficializar lo nuestro y ser mi enamorada). Si lo pidió de una manera muy bonita y me dijo te quiero. Yo soy demasiada tradicional", afirmó la modelo en el set de América TV.