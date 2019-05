Magaly Medina muestra el desolado Día de la Madre lejos de su hijo Gian Marco

Muchas figuras de la farándula se encuentran celebrando el Día de la Madre. Sin importar la hora, la famosa conductora de televisión Magaly Medina compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que muestra cómo vivió los primeros momentos del esta fecha.

Previo a la celebración por el Día de la Madre, Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano, asistieron a un matrimonio, en el que disfrutaron en compañía de sus amigos. La conductora de televisión retornó a su vivienda y pasó las primeras horas de esta conmemoración al lado de su mascota, un perrito de nombre Astón.

Tras su retorno a la televisión, la 'Urraca' se ha convertido en una usuaria activa en la red social Instagram, donde muestra postales junto a su esposo y mascotas. El gran ausente en las publicaciones que realiza, y en el Día de la Madre, es su único hijo, Gian Marco Mendoza, quien mantiene un perfil lejos de la pantalla chica.

En una entrevista que Philip Butters le hizo a Magaly Medina en el año 2018, la periodista reveló que mantiene una relación distante con su hijo Gian Marco. El joven es su colega y estuvo apoyando en las publicaciones que realizaba con la revista Magaly Teve, que salió de circulación.

Cuando Magaly recibió la invitación de Beto Ortiz para sentarse en el sillón rojo, ella no pudo evitar hablar de su heredero. Ella comentó que cuando su hijo creció, le comentó que no fue planificado. A ese amargo episodio añadió que no quería estar embarazada, por lo que tenía en sus planes abortar. Por falta de ayuda, y comunicación con su madre, ella no continuó con su plan de perder al bebé.

La última aparición que hizo Gian Marco Mendoza en televisión fue cuando Magaly Medina fue encarcelada tras una polémica demanda que le impuso el futbolista Paolo Guerrero. Su hijo asistía a las visitas para familiares en el penal de mujeres.