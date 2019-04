Sheyla Rojas manda fuerte indirecta a Pedro Moral en Instagram [VIDEO]

Sheyla Rojas causó controversia en Instagram luego de publicar peculiares mensajes, los cuales serían una fuerte indirecta para su expareja Pedro Moral.

A través de su cuenta en la citada red social, la conductora de 'Estás en Todas' recibió polémicos comentarios donde algunos de sus seguidores la tomaban por interesada; sin embargo, ella no dudó en contestar para dejar en claro qué tipo de persona es.

"Me casaría contigo, pero solo tengo cien soles para movilizarnos a la iglesia", le escribió uno de los cibernautas. Tras ver esta publicación, la presentadora aseveró enfáticamente "Eres sincero, no como otros a los que les gusta estafar y aprovecharse de las personas".

El tema no quedó allí, ya que otro seguidor comentó "No todo en la vida es plata. Tenías a tu lado a alguien que te quería y por cosas absurdas se terminó. ¿Nunca te tocó vivir en miseria, cierto?", a lo que la popular 'Shey Shey' contestó "Creo que toda mujer que trabaja y sale adelante por mérito propio tiene que estar con alguien que admire no por su riqueza sino por los valores, empuje y ganas de salir adelante a base de esfuerzo y trabajo, no a costa de una".

En otra publicación, un cibernauta pidió que le dieran 'Me gusta' a su comentario si pensaban que a Sheyla Rojas le gustaban los hombres adinerados. La ex chica reality no dejó pasar por alto esta opinión y le escribió a su detractor "Me gustan los hombres que tengan un trabajo de verdad, que se ganen el dinero a base de esfuerzo, que tengan aspiraciones, que me motive y sobre todo que viva su realidad no de apariencias".

Como se sabe, Pedro Moral se presentó en 'El Valor de la Verdad' para dar su versión sobre los motivos por los cuales terminó su relación con Sheyla Rojas. El empresario aseguró que la conductora quería una boda de 170 mil dólares y que además se quedó con una camioneta que él continuaba pagando. Luego de ello, la rubia asistió al programa 'En Boca de Todos' para desmentir la versión de su expareja.

Sheyla Rojas le responde a Pedro Moral tras sus confesiones en 'El Valor de la Verdad'