¿Mario Hart engañó a Korina Rivadeneria? [VIDEO]

La modelo Korina Rivadeneira rompió en llanto tras despertar de una sesión de hipnosis en el programa "En boca de todos".

Korina y Mario Hart se presentaron en el programa de América Televisión para participar en una sesión de hipnosis, sin embargo, todo se salió de control.

"Están fastidiados, tienen una relación muy huraña no bien llevada, como que llegó a su fin (la relación) porque Korina vio a Mario con otra mujer y lo va a declarar publicamente", reveló el hipnotizador Barack, dejando sorprendido al conductor 'Carloncho'.

Luego de sus impactante declaraciones, el experto despertó a la pareja de esposos para poder conversar, pero Korina se mostró mu triste. 'Carloncho' le preguntó a qué se debe su incomodidad a lo que la modelo señaló: "Me duele acá (señalando su pecho). Me duele mucho. Me siento muy mal. No quiero contar nada. Estoy molesta con él".

Al ver esto, Mario Hart se acercó muy preocupado, pero Korina no pudo evitar el llanto.

Las dudas de lo que realmente habría pasado en la pareja quedaron en el aire, pues ninguno de los dos quiso ahondar en el tema.

Lo que se sabe, es que la pareja se sigue mostrando muy cariñosa en redes sociales. Hace unos días, Rivadeneira utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su esposo por haber ganado la copa del Campeonato del Rally Mobil de Chile.

"¡Mi esposo es campeón!, estamos muy felices", escribió la modelo junto a una fotografía donde se luce junto a Hart, quien aparece alzando la copa de la competencia.