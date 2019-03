Rodrigo González arremete contra Camila Canicoba tras grabar ebria a la Miss Peru 2019

La polémica continúa. Esta vez fue Rodrigo González que envió un duro mensaje contra Camila Canicoba, la miss que grabó a Anyella Grados en la habitación del hotel, mientras que se encontraba en estado de ebriedad.

Fue a través de su cuenta oficial de Facebook, que el popular 'Peluchín' dejó clara su posición sobre el tema. "Anyella Grados no ha hecho nada malo ni algo que a cualquiera de nosotros no nos haya pasado, cuando nos pasamos de jarras. El tema es que una miss Perú no puede pegarse una fiesta en público pero ¿vomitar en la privacidad de su cuarto ? ¿Es cuestionable? En fin, hay que mantener un perfil y ella lo sabe", escribió el conductor de 'Válgame Dios'.

Pero continuó. "Ahora, la que se lleva la palma aquí, es la: "Miss ganas de joxxxxx", que con una mano la ayudaba y con la otra la grababa", escribió el conductor.

Sin embargo, no fue la única opinión. Beto Ortiz, usó su cuenta de Twitter para hablar de Camila Canicoba. "Qué buena amiga. Mejor le hubiera puesto vidrio en el zapato", escribió el periodista.

Según lo dicho por Canicoba ella lo único que buscaba al grabar ese video era reportar la mala actitud que tuvo Anyella en un viaje a Rioja, pero desconoce cómo llegó a convertirse en viral. Por su parte, la miss Perú 2019 aseguró que tomará medidas legales pues ese material audiovisual fue grabado dentro de una habitación y no en un lugar público, además aseguró que no renunciará a la corona.