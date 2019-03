Michelle Soifer y Kevin Blow pusieron fin a su relación [VIDEO]

Michelle Soifer y Kevin Blow se convirtieron durante un tiempo en una de las figuras que más figuraban en las pantallas de la televisión debido a los distintos detalles que ambos tenían para enamorar el uno al otro. Pese a algunos escándalos a los que estuvieron involucrados, ellos han demostrado que su relación se estaba consolidando con mayor fuerza.

Sin embargo, el último mensaje que compartió el dominicano en su cuenta de Instagram desató el alboroto entre sus seguidores, pues su texto estaba dirigido a la ex integrante de 'Esto es guerra', a quien agradeció por la "gran amistad". Además, señaló que la popular 'Michi' es una de las personas que admira y siempre formará parte de su vida.

"Siempre es bueno conservar la amistad y el respeto por las personas que está o estuvo a nuestro lado, porque es lo que perdurará toda la vida pase lo pase. @micheillesoifer8 te respetaré todos lo días de mi vida y sabes que esta linda aventura inicia desde una linda a mistad, amistad que agradezco a Dios haberme dado y quiero que sepas que te admiro como mujer, como artista, como hija y como un gran ser humano que eres", escribió Kevin Blow en la citada red social.

A su publicación, el dominicano compartió una fotografía donde se luce junto a Michelle Soifer y realizando una cariñosa mueca mientras miran a la cámara. En cuestión de horas, los seguidores de Kevin Blow y los 'Michillovers' no dudaron en comentar.

"Ya no están juntos", "Oh, lindos. Pero ¿qué pasó?, ¿ya no estás?. Saludos chicos", "Oh. ¿Ya no están?, y ¿el matrimonio?", "Qué bueno que hayan quedado como amigos", "Y ¿ahora qué pasó con ustedes?", "Y no están?", "¿Qué?, ¿terminaron?. ¿Por qué?", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Instagram.

