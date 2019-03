Lenny Kravitz se convierte en embajador de Bahamas y graba video promocional de la isla (VIDEO)

A pocos días de su primer show en Lima, el músico Lenny Kravitz participó en la nueva campaña publicitaria de Bahamas, las islas de las cuales es oriundo, donde revela el auténtico espíritu del lugar como un destino de aventura y descubrimiento. Con su hit “Fly Away” musicalizando, el comercial televisivo, muestra la belleza natural, así como la adrenalina pura de explorar las 100 mil millas cuadradas del archipiélago en barco y avión.

“La música representa no solo la vanguardia de la independencia de los habitantes de Las Bahamas, sino que también habla a quienes viajan aquí por la pesca en alta mar, el buceo con tiburones y las oportunidades para abrazar nuevos descubrimientos”, comentó Mia Weech-Lange, directora Senior de Comunicaciones Globales para El Ministerio de Turismo y Aviación de Las Bahamas.

PUEDES VER Hija de Lenny Kravitz sorprende a todos y posa totalmente desnuda para una revista [FOTO]

Lenny Kravitz, uno de los íconos del rock, la moda y el cine estadounidense; y dueño de innumerables hits y números 1, vendrá por primera vez a nuestro país, este 27 de marzo para presentarte en el Jockey Club del Perú.

El creador de éxitos como “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain't Over 'til It's Over”, “Fly Away”, “Again”, “I Belong to You”, entre otros, llegará a nuestro país como parte de una gira que presenta “Rise Vibration”, su más reciente trabajo discográfico, así como las canciones que convirtieron en una estrella e ícono del rock en gran parte de la década de los noventa y el nuevo siglo. Las entradas para ver a Lenny Kravitz en el Jockey Club del Perú, el próximo 27 de marzo, se venderán en Teleticket de Wong y Metro a los siguientes precios:: Campo A: S/. 369, Campo B: S/. 189 y Tribuna: S/. 89.