Gian Marco “Nunca imaginé grabar 15 discos”

Desde la versión de salsa de ‘Se me olvidó’ a dúo con Daniela Darcourt, el regreso a Lima de los noventa con su amigo Christian Meier, un huayno, hasta ‘Color esperanza’ con Diego Torres; Gian Marco Zignago inició su gira nacional con un concierto de más de tres horas en el Jockey Club, dirigido a más de un público.

“(‘Intuición’) es el disco número 15 de mi carrera. Nunca imaginé grabar 15 discos sin que ustedes, mi público, se aburran de mí y mis canciones”, dijo en el concierto donde, según la producción, asistieron 12 mil personas, entre fans e invitados.

De hecho, en entrevista con La República por el lanzamiento del videoclip ‘Sácala a bailar’, el cantautor recordó a sus detractores: “Cuando salió ‘Domitila’ (1990), un montón de gente no me daba pero ni un mes. Y ojo que venía de cantar canciones con más contenido”.

Más de una década después, luego del disco Resucitar (2004) y el Grammy, Zignago se “convierte” en independiente. “Me he ido amoldando a la industria. Gracias a Dios me gusta el negocio de la música, porque más allá de tener el talento de escribir, he sabido llevar una carrera como tal, siempre he intentado darle el cariño y el respeto que se merece a mi trabajo. Soy consciente que es una industria del entretenimiento también”.

‘Tú no te imaginas’ fue el sencillo promocional de su último disco y lo interpretó en la primera parte del concierto del jueves. Los hits ‘Retrato’, la interpretación de ‘Lejos de ti’ con charango, ‘Al otro lado de la Luna’, entre otros acompañados de la proyección de un retablo ayacuchano, los intercaló con la participación de sus invitados. Con Christian Yaipen interpretó ‘El ritmo de mi corazón’. “Tu profesionalismo y talento te llevarán a lugares maravillosos. Tu esfuerzo y dedicación son admirables, y eso sumado a tu calidad humana, te convierten en un artista de verdad”, le escribió Zignago.

Para el final de su concierto dejó las canciones con Diego Torres, ‘Sueños’ y ‘Un Poquito’, pero se despidió con ‘Hoy’, su canción dedicada a Perú y que Gloria Estefan hizo mundialmente famosa. “Ayer fue una de esas noches mágicas en donde hubo una palabra constante y presente en mi alma: agradecimiento”, escribió en sus redes sociales. ❧

TEMAS

Impresa